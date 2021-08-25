Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралімпіада. Ігри сильних духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України

Кузьму "оживили"

Квартира Кіркорова

Принци помирилися

Том фільмів

Скандал з Бочеллі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Принц Філіп передбачив свою смерть ще давно – він не хотів дожити до 100-річчя, як теща

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 серпня, 20:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Покійний чоловік королеви Єлизавети II був знаменитий своїми яскравими і прямолінійними висловами, за які його обожнювала публіка. Свою думку принц Філіп висловив і про таку тему, як смерть
Принц Філіп
Принц Філіп / Фото: Getty Images

Цьогоріч Єлизавета II вперше вирушила на літні канікули в Балморал без принца Філіпа – він пішов з життя у квітні цього року в віці 99 років. І хоча його смерть була трагедією і жахливою несподіванкою для королівської сім'ї, здається, він не хотів дожити до 100-річчя.

Реклама

Як повідомляє видання People, у новій книзі Philip: The Final Portrait про життя принца Філіпа його давній біограф Джайлс Брандрет згадав одну важливу розмову. Тоді принц Філіп сказав, що "не може уявити собі нічого гіршого", ніж дожити до віку своєї тещі (Єлизавета, королева-мати, дожила до 101 року. – Ред.).

Я безумовно не хочу чекати, поки мені не виповниться сто років, як королеві Єлизаветі. Я не можу уявити собі нічого гіршого. Я і так вже розвалююся на частини. Шматочки продовжують розпадатися. У мене немає абсолютно ніякого бажання чіплятися за життя без потреби. Жахлива перспектива, – сказав принц Філіп.

Принц Филипп передбачив свою смерть
Принц Филипп передбачив свою смерть / Фото: Getty Images

У підсумку принц Філіп помер за два місяці до свого 100-го дня народження. Офіційною причиною смерті була названа старість – у Великій Британії цей термін у свідоцтві про смерть вказують в тих випадках, коли покійному було понад 80 років.

При цьому напередодні смерті принц Філіп перехворів на інфекцію, а також переніс операцію на серці.

Реклама

Дивіться відео про цікаві факти з біографії Єлизавети II:

Дізнайтеся свіжі новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Опитування
Бебі-бум
Дружина Цекало вагітна!
Ого!
Цитата дня

При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

Ігор Конжратюк телеведучий, продюсер
Що ще додав Кондратюк
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти