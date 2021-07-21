Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Українки без фотошопу

Роман Джей Ло

Баста їде до України

У Анатоліча син!

Що з МакSим

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Монархи

Принца Гаррі позбавлять запрошення на ювілей Єлизавети II через нові одкровення про королівську сім'ю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
21 липня, 10:34
Копіювати лінк
Єлизавета ІІ зробила крок до примирення з принцом Гаррі і Меган Маркл, запросивши на ювілей. Але тепер присутність Меган Маркл і принца Гаррі на ювілеї Єлизавети II під питанням
Принц Гаррі і Меган Маркл можуть не приїхати на ювілей королеви
Принц Гаррі і Меган Маркл можуть не приїхати на ювілей королеви / Фото: Getty Images

Мемуари принца Гаррі ще не вийшли , але вони вже можуть стати причиною нового скандалу в королівській родині. Як пише Daily Mail, онук королеви може не бути присутнім на святкових заходах з нагоди 70-річчя правління Єлизавети II.

А все через раніше анонсовану книгу, в якій принц Гаррі планує розповісти про своє життя в королівській родині. За даними інсайдерів, стосунки принца Гаррі та його близьких вже на грані розриву і випуск книги може остаточно розсварити королівську сім'ю.

Принц Гаррі пише мемуари
Принц Гаррі пише мемуари / Фото: Getty Images

Британські монархи в люті не тільки через самого рішення написати мемуари, але і не в захваті від того, коли книга має надійти в продаж. Як вважають королівські експерти, книга Гаррі може затьмарити святкування 70-річчя королеви на троні, до якого вся сім'я з нетерпінням готується.

Деякі інсайдери припустили, що запрошення королеви для Гаррі, Меган і їх дітей приєднатися до королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу , щоб відзначити її платиновий ювілей правління, може бути скасовано.

Її Величність щосили намагалася зберегти свої стосунки з онуком і його сім'єю окремо від рішень, які їй необхідно приймати в професійному плані, так би мовити. І запрошення приєднатися до неї в наступному році було щирим. Незважаючи на всі складнощі була невелика, але надія, що пройшло достатньо часу, щоб все зажило. Але зараз відчуття, що ця книга стане останньою краплею, – сказав інсайдер.

Нагадаємо, мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Книга надійде в продаж в 2022 році.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
75-річна Шер на прогулянці в Італії
Всі обговорюють
7-річного сина Стаса П'єхи по-звірячому побили
Бути в курсі
Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

Ната Жижченко солістка ONUKA
Як ONUKA пояснила своє рішення
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти