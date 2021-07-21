Принца Гаррі позбавлять запрошення на ювілей Єлизавети II через нові одкровення про королівську сім'ю

Єлизавета ІІ зробила крок до примирення з принцом Гаррі і Меган Маркл, запросивши на ювілей. Але тепер присутність Меган Маркл і принца Гаррі на ювілеї Єлизавети II під питанням

Принц Гаррі і Меган Маркл можуть не приїхати на ювілей королеви / Фото: Getty Images

Мемуари принца Гаррі ще не вийшли , але вони вже можуть стати причиною нового скандалу в королівській родині. Як пише Daily Mail, онук королеви може не бути присутнім на святкових заходах з нагоди 70-річчя правління Єлизавети II.

А все через раніше анонсовану книгу, в якій принц Гаррі планує розповісти про своє життя в королівській родині. За даними інсайдерів, стосунки принца Гаррі та його близьких вже на грані розриву і випуск книги може остаточно розсварити королівську сім'ю.

Принц Гаррі пише мемуари / Фото: Getty Images

Британські монархи в люті не тільки через самого рішення написати мемуари, але і не в захваті від того, коли книга має надійти в продаж. Як вважають королівські експерти, книга Гаррі може затьмарити святкування 70-річчя королеви на троні, до якого вся сім'я з нетерпінням готується.

Деякі інсайдери припустили, що запрошення королеви для Гаррі, Меган і їх дітей приєднатися до королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу , щоб відзначити її платиновий ювілей правління, може бути скасовано.

Її Величність щосили намагалася зберегти свої стосунки з онуком і його сім'єю окремо від рішень, які їй необхідно приймати в професійному плані, так би мовити. І запрошення приєднатися до неї в наступному році було щирим. Незважаючи на всі складнощі була невелика, але надія, що пройшло достатньо часу, щоб все зажило. Але зараз відчуття, що ця книга стане останньою краплею, – сказав інсайдер.

Нагадаємо, мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Книга надійде в продаж в 2022 році.