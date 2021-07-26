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Принц Гарри не будет выпускать вторые мемуары после смерти Елизаветы II

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июля, 06:30
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Накануне СМИ писали, что внук британской королевы планирует выпустить несколько книг о своей жизни. Представитель принца Гарри опроверг эту информацию
Принц Гарри не будет публиковать мемуары после смерти Елизаветы II
Принц Гарри не будет публиковать мемуары после смерти Елизаветы II

На прошлой неделе СМИ писали, что у герцога Сассекского есть вторые мемуары, которые издательство Penguin Random House планирует выпустить после смерти королевы Елизаветы II. Первая книга, которую Гарри продал за 20 миллионов долларов, поступит в продажу в 2022 году.

Кроме того, некоторые издания распространили информацию о том, что принц Гарри подписал договор на выпуск четырех книг.

Тем не менее представитель герцога Сассекского опроверг эти слухи, назвав их "ложными сообщениями СМИ", пишет The Independent.

Принц Гарри
Принц Гарри / Фото: Getty Images

Мемуары, которые Гарри пишет в сотрудничестве с писателем Дж. Р. Мерингером, единственные и никакой другой книги у принца в планах нет.

Издательство называет книгу "интимными и проникновенными воспоминаниями одного из самых интересных и влиятельных мировых деятелей нашего времени".

Принц Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуольской
Принц Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуольской / Фото: Getty Images

Ожидается, что в этой книге Гарри в частности расскажет некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз, что может огорчить его отца – принца Чарльза.

В тренде

По мнению королевских экспертов, новые откровения внука королевы Елизаветы спровоцируют очередной скандал между ним и монаршей семьей.

Подробнее о мемуарах принца Гарри смотрите в сюжете:

Ранее появилась информация, что принца Гарри могут не пригласить на празднования 70-летия правления королевы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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