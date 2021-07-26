Принц Гарри не будет выпускать вторые мемуары после смерти Елизаветы II

Накануне СМИ писали, что внук британской королевы планирует выпустить несколько книг о своей жизни. Представитель принца Гарри опроверг эту информацию

Принц Гарри не будет публиковать мемуары после смерти Елизаветы II

На прошлой неделе СМИ писали, что у герцога Сассекского есть вторые мемуары, которые издательство Penguin Random House планирует выпустить после смерти королевы Елизаветы II. Первая книга, которую Гарри продал за 20 миллионов долларов, поступит в продажу в 2022 году.

Кроме того, некоторые издания распространили информацию о том, что принц Гарри подписал договор на выпуск четырех книг.

Тем не менее представитель герцога Сассекского опроверг эти слухи, назвав их "ложными сообщениями СМИ", пишет The Independent.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Мемуары, которые Гарри пишет в сотрудничестве с писателем Дж. Р. Мерингером, единственные и никакой другой книги у принца в планах нет.

Издательство называет книгу "интимными и проникновенными воспоминаниями одного из самых интересных и влиятельных мировых деятелей нашего времени".

Принц Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуольской / Фото: Getty Images

Ожидается, что в этой книге Гарри в частности расскажет некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз, что может огорчить его отца – принца Чарльза.

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По мнению королевских экспертов, новые откровения внука королевы Елизаветы спровоцируют очередной скандал между ним и монаршей семьей.

Подробнее о мемуарах принца Гарри смотрите в сюжете:

Ранее появилась информация, что принца Гарри могут не пригласить на празднования 70-летия правления королевы.