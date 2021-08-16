Принцесі Анні – 71! Дивіться, як змінилася дочка Єлизавети II (фото)

Вчора принцеса Анна святкувала свій день народження. Королівська родина привітала спадкоємицю Її Величності і опублікувала архівні фото матері й дочки

Дочка Єлизавети II - принцеса Анна - відсвяткувала 71-річчя / Фото: Getty Images

В офіційному акаунті королівської сім'ї в Instagram опубліковані кілька світлин і привітання в сторіс. На фото – принцеса Анна, яка не любила принцесу Діану, разом із Єлизаветою II.

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На сайті монаршої родини також підготували статтю, присвячену єдиній дочці британської королеви та її діяльності.

Принцеса Анна відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/stories/theroyalfamily

Коротко про принцесу Анну:

На момент свого народження принцеса Анна була на третьому місці у списку престолонаслідування. Зараз вона займає лише шістнадцяте місці в черзі.

До 2013 року, згідно з Актом про спадкування престолу, чоловіки були в пріоритеті перед жінками у черзі спадкоємців по одній лінії споріднення.

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Принцеса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Єдину дочку Єлизавети II називають найпрацелюбнішою членкинею монаршої родини. Її Високість присвятила все життя королівським обов'язкам.

Принцеса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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З дитинства вона любить коней, а у 1976 році брала участь в Олімпійських іграх. Маленька Анна навчалася танцям і грі на фортепіано, а також вивчала іноземні мови.

Принцеса Анна любить кінний спорт / Фото: instagram.com/theroyalfamily

На початку 1970-х Анна зустрічалася із Ендрю Паркер-Боулзом, який пізніше став чоловіком Камілли – майбутньої дружини брата Анни – принца Чарльза.

Принцеса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Дочка Єлизавети II двічі була заміжня, у неї двоє дітей – Пітер і Зара. Нагадаємо, що у Єлизавети II, крім Анни, є ще троє синів: принц Чарльз, принц Ендрю та принц Едвард.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дізнайтеся в цьому відео:

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