Принцесі Анні – 71! Дивіться, як змінилася дочка Єлизавети II (фото)

В офіційному акаунті королівської сім'ї в Instagram опубліковані кілька світлин і привітання в сторіс. На фото – принцеса Анна, яка не любила принцесу Діану, разом із Єлизаветою II.
На сайті монаршої родини також підготували статтю, присвячену єдиній дочці британської королеви та її діяльності.
Коротко про принцесу Анну:
На момент свого народження принцеса Анна була на третьому місці у списку престолонаслідування. Зараз вона займає лише шістнадцяте місці в черзі.
- До 2013 року, згідно з Актом про спадкування престолу, чоловіки були в пріоритеті перед жінками у черзі спадкоємців по одній лінії споріднення.
Єдину дочку Єлизавети II називають найпрацелюбнішою членкинею монаршої родини. Її Високість присвятила все життя королівським обов'язкам.
З дитинства вона любить коней, а у 1976 році брала участь в Олімпійських іграх. Маленька Анна навчалася танцям і грі на фортепіано, а також вивчала іноземні мови.
На початку 1970-х Анна зустрічалася із Ендрю Паркер-Боулзом, який пізніше став чоловіком Камілли – майбутньої дружини брата Анни – принца Чарльза.
Дочка Єлизавети II двічі була заміжня, у неї двоє дітей – Пітер і Зара. Нагадаємо, що у Єлизавети II, крім Анни, є ще троє синів: принц Чарльз, принц Ендрю та принц Едвард.
Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дізнайтеся в цьому відео:
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