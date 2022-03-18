Рідкісні кадри: Принцеса Діана вчить манерам маленького принца Гаррі

Суворі правила королівської сім'ї стосуються всіх, навіть якщо ти маленьким хлопчиком, який просто любить тикати пальцями і показувати журналістам мову

У Мережу потрапили рідкісні кадри з принцесою Діаною та принцом Гаррі / Фото: Getty Images

Зараз герцог Сассекський справжній секс-символ королівської сім'ї, в ньому майже не впізнати того маленького рудого хлопчика, яким він був раніше.

Шанувальники монаршої сім'ї змогли побачити рідкісні кадри з принцом Гаррі та його мамою принцесою Діаною завдяки архівним кадрам, які опублікували в одному з фан-акаунтів .

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У добірці відео Леді Ді навчає свого юного спадкоємця королівським манерам. А Гаррі, схоже, у дитинстві був бунтарем – на одному з кадрів він показав мову фотографам.

Всім відомо, що принцеса Діана не дуже жалувала королівські правила і сама неодноразово порушувала протокол, однак, варто відзначити своїх синів вона виховала згідно з усіма нормами монаршої сім'ї.

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Зараз обидва герцога є гордістю британської сім'ї, навіть незважаючи на деякі непорозуміння між Гаррі та Вільямом.

Королівська родина також відреагувала на військові дії України. Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до світових лідерів з вимогою зупинити війну в Україні . А принц Вільям та Кейт Міддлтон висловили слова підтримки Володимиру та Олені Зеленським .

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