Син Єлизавети II, якого звинувачували у зґвалтуванні 17-річної, подав до суду на свою жертву

Американка Вірджинія Джуффре влітку подала до суду на принца Ендрю, який 20 років тому вчинив акти сексуального насильства стосовно неї

Принц Ендрю подав до суду на Вірджинію Джуффре / Фото: Getty Images, скриншот

Син королеви не визнавав своєї провини. А нещодавно стало відомо, що поліція Лондона припинила розслідування проти принца Ендрю. Нових доказів причетності сина Єлизавети II до зґвалтування Вірджинії Джуффре не було

Тепер стало відомо, що син королеви вирішив виступити з обвинуваченням у відповідь на адресу американки. Як пише Daily Mail, адвокати принца Ендрю заявили, що Вірджинія Джуффре причетна до продажу людей із метою сексуальної експлуатації.

Реклама

Вона мала дев'ять чи десять дівчаток, яких вона приводила до Епштейна. Вона ніколи не виглядала так, ніби її тримали в полоні... Вона та інші дівчата виходили звідти, посміхаючись, у своїх купальних костюмах, ніби вони щойно прийшли з пляжу, – сказали адвокати.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Секс-скандал навколо принца Ендрю

Вірджинія Джуффре подала позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. За словами американки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом із принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуфре розповідала, що із герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн вирушив з нею до Лондона, щоб представиту своєму товаришу. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив неповнолітній горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали до будинку подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

Реклама

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю те, що я робила для Джеффрі. І мені просто зле стало. Це був страшний час! Найстрашніше за все моє життя. Я зазнала насильства з боку представника королівської родини, – говорила американка.

Вперше американка публічно звинуватила принца Ендрю у зґвалтуванні 2019 року. Але тоді син королеви спростував її слова, а їхню спільну фотографію назвав підробкою.

Інші новини про королівську родину: