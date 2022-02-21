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Єлизавета II, що заразилася ковідом, вийшла на зв'язок – палац опублікував заяву королеви

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 10:21
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Її Величність звернулася до британської жіночої збірної з керлінгу, яка стала чемпіонкою зимових Олімпійських ігор
Єлизавета II зробила заяву після новини про зараження COVID-19
Єлизавета II зробила заяву після новини про зараження COVID-19 / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Її величність привітала жіночу збірну Великої Британії з тріумфом на Олімпійських іграх. Зазначимо, що чоловіча команда на чемпіонаті взяла "срібло".

Повідомлення Єлизавети, яка могла заразитися COVID-19 від принца Чарльза, опубліковано в офіційному Instagram-профілі палацу.

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Я знаю, що люди по всьому Сполученому Королівству приєднаються до мене і надішлють наші добрі побажання вам, вашим тренерам, друзям та сім'ям, які підтримали вас у вашому великому успіху, – звернулася до спортсменок 95-річна Єлизавета.

Звернення Єлизавети II до олімпійської збірної / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Що зі здоров'ям королеви

Раніше у палаці заявили, що королева продовжить виконувати "необтяжливі обов'язки", незважаючи на хворобу. Симптоми у Єлизавети II "слабко виражені", госпіталізація не потрібна.

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Під час хвороби Єлизавета ІІ продовжує виконувати свої королівські обов'язки
Під час хвороби Єлизавета ІІ продовжує виконувати свої королівські обов'язки / Фото: Getty Images

Та побоювання за здоров'я британської правительки все ж таки присутні, враховуючи її вік.

Вона продовжуватиме отримувати медичну допомогу і виконуватиме всі відповідні рекомендації, – заявили в Букінгемському палаці.

За здоров'ям Її Величності стежать королівські медики на чолі з професором сером Г'ю Томасом, головою Медичного двору та особистим лікарем королеви.

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Крім Чарльза, позитивний тест на COVID-19 отримала його дружина Камілла. Вона також знаходиться на самоізоляції.

Син королеви вже хворів на коронавірус у березні 2020 року. Тоді у герцога Единбурзького були легкі симптоми, він втратив нюх та смак і був ізольований в Беркхоллі у маєтку Балморал.

Нещодавно ми публікували архівне відео, де Єлизавета II біжить за маленьким Вільямом, який мало не потрапив під карету.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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