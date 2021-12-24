Андрій Данилко дав хабар Володимиру Остапчуку

Дивіться довгоочікуваний суперфінал гіпершоу "Маска" цієї суботи, на телеканалі "Україна"

Коли суперфінал другого сезону шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

25 грудня на глядачів шоу "Маска" чекає безліч сюрпризів. Ми не тільки нарешті дізнаємося ім'я переможця, але й розкриємо абсолютно всі маски!

Проте ведущий масштабного проєкту Володимир Остапчук інтригує ще більше – у десятому випуску улюбленого шоу покажуть ще двох нових неймовірних персонажів.

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Що покажуть у фіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Суперфінал шоу "Маска" на телеканалі "Україна" обіцяє бути по-справжньому феєричним та незабутнім. Ведучий Володимир Остапчук, який перетвориться на Гая Юлія Цезаря, розкриває карти, чого чекати глядачам цієї суботи.

Суперфінал – це завжди свято. На початку випуску я з’явлюсь перед глядачами і детективами з трофеєм, який є символом не лише перемоги, але й визнання унікальних здібностей тріумфатора мільйонами українських глядачів, – коментує Володимир Остапчук.

Він додав, що окрім фіналістів, у десятому випуску грандіозного проєкту ми побачимо виступ не одного VIP-гостя, а одразу двох! Одного з них розкриють одразу ж, а другого – у "Новорічній Масці на каналі "Україна"!

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Володимир Остапчук у фіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Та безумовно, найбільша інтрига сезону – які знаменитості замаскувалися в образах фіналістів і хто стане переможцем проєкту.

У фінал пройшли Скандал – це людина-епатаж, яка кожного ефіру дарувала нам неймовірні емоції, постійно насміхалась із детективів, а одного разу навіть не вийшла на голосування; тендітна та меланхолійна Жирафа, яка закохала в себе DZIDZIO і щоразу демонструвала просто космічні метаморфози голосу; і, звісно, лірик Мухомор, через якого мало не посварилися Андрій Данилко та Оля Полякова.

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Пам’ятаєте, на початку сезону Андрій Михайлович заявив, що точно знає, хто там приховується. Він ще передав мені конверт зі своєю версією. Я його не відкривав, але просвітив і побачив, що там він поклав мені хабар, – сміється Остапчук. – Жартую, звичайно, я не знаю, що він там написав, але це й неважливо, бо всі маски ми розкриємо вже цієї суботи. Тому не пропустіть грандіозний суперфінал шоу "Маска" – це буде надзвичайне дійство!

Дивіться суперфінал найзірковішого та загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 25 грудня, о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Раніше ми розповідали, як пройшов півфінал гіпершоу "Маска".