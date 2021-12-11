Ще одне розкриття – хто був Чайною квіткою і шоу Маска (відео)

Коли Чайна квітка з'явилася на сцені "Маски" на телеканалі "Україна", Оля Полякова заявила, що це телеведуча Маша Єфросиніна. А ось Олег Винник припустив, що це може бути Альона Вінницька.
Загадкова героїня виступила перед глядачами та зірковими детективами проєкту з піснею Diamonds співачки Rihanna. Послухавши Чайну квітку, Андрій Данилко зазначив, що вона імітує Анастасію Приходько. Прозвучали також імена Alyosha та Лесі Нікітюк.
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Усього один виступ, лише кілька підказок і лише одна спроба для детективів!
Колеги Данилка зійшлися на думці, що за маскою ховається співачка. Але ж яка? Довго їм думати не довелося – квітка розсекретила себе і одразу зняла маску. Виявилося, що це Катерина Павленко із групи Go_A, яка стала тріумфатором "Євробачення" цього року!
Дивіться, як Чайна квітка зняла маску:
Катерина зізналася, що у костюмі їй було дуже комфортно і вона не хотіла, щоб її розсекретили. Для цього вокалістка навіть змінила свій голос під час запису пісні. І це у неї вийшло ідеально.
Треба було хоч трохи додати етніки, ми не здогадувалися. Максимум, що ми бачили – твої руки, – звернувся до Каті Павленко DZIDZIO.
Нагадаємо, що раніше у шоу "Маска" розсекретили милого Порося.