Гордон чи MELOVIN? У шоу Маска розкриють екстравагантного VIP-гостя і це не можна пропустити

Завтра на сцені шоу "Маска" з'явиться VIP-гість – неперевершена Винова Краля, яка заплутає зіркових детективів не лише підказками, а й зовнішнім виглядом

Винова Краля з'явиться у фіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Поява жіночної Винної Кралі у суперфіналі шоу "Маска" одразу викличе бурхливі оплески, адже її костюм виглядає просто бездоганно – латексний комбінезон, вишуканий чорний корсет, високі підбори та шикарна королівська шуба, прикрашена штучним соболиним хутром.

Хто саме сховався під феєричним образом, створеним художницею по костюмах гіпершоу Лесею Патокою – поки що невідомо, зрозуміло лише, що це справжня сучасна суперзірка.

Реклама

Винова Краля у фіналі шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Навіть не прослухавши підказки, детективи проєкту почнуть пропонувати свої версії, хто зі знаменитостей замаскувався в цьому образі. Оля Полякова побачить у Виновій Кралі худорлявого чоловіка. За її словами, під маскою можуть бути MELOVIN, Дмитро Гордон, Артем Пивоваров або ж травесті-діва Монро. Та й сама героїня дасть кілька нелегких підказок про свою особу.

Трійка, сімка, туз. Вітаю, пані та панове! Робіть скоріше ваші ставки та "com tsu mir" у світ примхливої фортуни. Ця гра така ж захоплююча, як і ворожіння – заздалегідь ніхто не скаже, що вона несе з собою, – заплутає зіркових детективів таємнича Винна Краля.

Чи вдасться бездоганній красуні тримати інтригу до останнього, і хтось сховався під неперевершеним образом – глядачі дізнаються у суперфіналі улюбленого шоу "Маска".

Реклама

Дивіться грандіозний суперфінал шоу "Маска" цієї суботи, 25 грудня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше повідомлялося, що у спецвипуску "Маски" з'явиться найтаємничніший персонаж (фото).