Грандіозне шоу Новорічна Маска: сюрпризи від суддів та неймовірні перевтілення зірок

У новорічну ніч на каналі "Україна" вийде шоу "Новорічна Маска". Глядачі познайомляться із зимовими героями та спробують розгадати, хто із зірок перевтілився у дивовижні образи

Несподівані персонажі новорічного випуску шоу "Маска"

На сцену вийдуть найяскравіші герої, а також вісім абсолютно нових персонажів спеціально створених для новорічного шоу. Вся країна відгадуватиме, хто зі знаменитостей приміряв на себе костюми. Чекати довго не доведеться, адже маски покажуть свої обличчя одразу після виступів.

Зіркові детективи проекту NK|Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO приготували для глядачів особливі подарунки.

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Приготуйтеся дивуватися, адже буде по-справжньому несподівано. У кріслах детективів ми вже посиділи чимало, час і самим вийти на сцену. І коли ж це зробити, як не в новорічну ніч, коли трапляються справжні чудеса, – інтригує Олег Винник

Допомагатимуть відгадувати знаменитостей під масками їхні колеги – зіркові гості шоу, серед яких співачки Наталія Могилевська, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, супермодель Алла Костромічова, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та багато інших. І яке ж свято без улюблених ведучих каналу "Україна" – Лілії Ребрик, Ганни Панової, Олега Панюти та Олени Вінницької.

Назва

Для "Новорічної Маски" режисери-постановники проекту приготували 30 неймовірних номерів, наповнених гумором та святковим настроєм. У шоу пролунають найкращі новорічні пісні та улюблені хіти. Команда каналу "Україна" зробить усе для того, щоб глядачі зустріли новий 2022 незабутньо.

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Щось особливе готує і ведущий Володимир Остапчук – він знову здивує всіх яскравим перетворенням.

У дитинстві на новорічному святі я завжди був мушкетером чи зайчиком. І одного разу – Бабою Ягою. У кого перевтілююся у "Новорічній Масці" – поки що таємниця, але обіцяю, що це буде незабутньо , – каже Володимир.

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня на каналі "Україна"!

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