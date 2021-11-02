Зірки зійшлися: у Олега Винника з'явилася фаворитка на шоу Маска

У другому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" глядачі познайомилися з новим персонажем – романтичною Горилою. Учасниця одразу підкорила детективів своїм голосом, а особливо Олега Винника

У шоу "Маска" з'явилася нова героїня, яка вкрала серце Олега Винника / Фото: телеканал "Україна"

Це точно найреалістичніша маска сезону! Та схоже, що під загрозливим виглядом Горили ховається справжня доброта.

У другому ефірі на сцені гіпершоу "Маска" вона вразила глядачів неймовірним виконанням пісні I Have Nothing Вітні Г'юстон, а під час виступу Горили на екрані з'явилося фото Олега Винника.

Реклама

Невже учасниця присвятила цю композицію улюбленцю всіх жінок України?

Це просто шок! Таких жіночних горил я ще не зустрічав, – заявив Винник в ефірі телеканалу "Україна" і попрямував на сцену.

Дивіться виступ Горили у другому випуску шоу "Маска"

Реклама

Оля Полякова пожартувала, що на проєкті склалася нова пара, а ведучий Володимир Остапчук вирішив кумедно прокоментувати цей союз:

Їхні серця зараз битимуться вдвічі швидше. Він світленький, вона темна. Він сильний, вона теж не слабка. Він просто розвернувся до неї, взяв її за талію і вони поїхали у свій 4-поверховий зоопарк.

Володимир Остапчук, Горила та Олег Винник у другому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Реклама

DZIDZIO теж не відставав від колег, порівнявши учасницю гіпершоу "Маска" із героїнею однієї з найпопулярніших пісень Винника.

Вила на місяць молода Горилиця, – сказав DZIDZIO і вигукнув: Цілуйтесь! Гірко!

І вони таки поцілувалися. Такий публічний романтичний жест змусив Горилу засоромитись.

У нас вже дві пари є – DZIDZIO та Жирафа, Олег та Горила. Залишився один незайманий у нас Андрюшечка (Андрій Данилко – ред.). Але ми і тобі когось знайдемо! – пожартувала Оля Полякова.

Ну а яка зірка може ховатися у цьому оригінальному образі? Дивіться новий сезон найпопулярнішого і найтаємничішого на українському телебаченні та в усьому світі шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна".

Ще новини на тему: