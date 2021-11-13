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Холостячка-2: хто залишив шоу у дев'ятому випуску

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
13 листопада, 00:17
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У дев'ятому випуску романтичного реаліті "Холостячка-2" пройшла одна з найнапруженіших церемоній троянд. Дізнайтесь, хто з чоловіків не отримав заповітну бутоньєрку
Хто залишив шоу "Холостячка-2" у 9 випуску шоу
Хто залишив шоу "Холостячка-2" у 9 випуску шоу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У новому випуску Злата Огнєвіч побувала у кожного з чоловіків у гостях і ще ближче дізналася про кожного з них. Останнім у черзі був Дмитро Шевченко. З ним Злата вирушила до Львова, де чоловік живе вже кілька років.

Перша частина побачення була просто чарівною: Дмитро зустрів Злату на ретро-автомобілі, вони влаштували автопрогулянку містом, а потім чоловік провів Холостячці майстер-клас з боксу.

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Але друга частина їхнього рандеву виявилася не настільки радісною. У Дмитра різко погіршився настрій. Злата це відчула майже відразу, і їй теж стало некомфортно.

Фото: скріншот

На всі питання Злати про те, чому Дмитро став таким сумним, чоловік відмовився давати будь-які виразні відповіді.

Пізніше під час церемонії троянд Діма заявив, що йому було неприємно усвідомлювати той факт, що до нього Злата вже побувала в гостях у трьох чоловіків – Андрія Задворного, Максима Тарапати та Андрія Хветкевича.

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Цього тижня ти показав мені, що можеш говорити одне, а робити зовсім інше, – сказала Златі Дімі.

Фото: скріншот

Злата мала на увазі, що колись Дмитро заявив: головне для нього – це довіра, але в даному випадку не виявив її по відношенню до Злати і не відразу розповів, чому під час їхнього побачення у нього зіпсувався настрій.

Після особистої розмови ситуація налагодилася – Злата заявила, що не стане так легко відпускати Дмитра, адже в неї вже почали зароджуватися глибокі почуття.

Огнєвіч вручила чоловікові бутоньєрку після особистої бесіди, і вони повернулися до зали до інших учасників.

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Отже, у дев'ятому випуску шоу "Холостячка-2" ніхто не залишив проєкт. За серце Злати продовжили боротися Макс Тарапата, Андрій Хветкевич, Андрій Задворний та Дмитро Шевченко.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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