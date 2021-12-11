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Хто виявився Горилою – у шоу Маска розсекретили відому співачку та фаворитку Винника

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
11 грудня, 23:45
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Цієї суботи телеканал "Україна" показав новий випуск шоу-детектива "Маска". Під загрозою вильоту цього разу опинилися Котик та Горила
Хто ховався у масці Горили
Хто ховався у масці Горили / Фото: телеканал "Україна"

Так, цієї суботи вирішувалася доля Котика та Горили. У фіналі восьмого випуску глядачі гіпершоу "Маска" проголосували за те, щоб нарешті розкрити Горилу, хоча Оля Полякова була проти цього і навіть покинула студію.

Але правила є правилами. Більшість глядачів захотіли дізнатися, хто ж насправді ця беззахисна та водночас смілива Горила. Виявилося, що то була TAYANNA! Саме з нею цілувався та обіймався зірковий детектив Олег Винник :)

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За словами Таянни, костюм Горили дуже важкий, їй важко було дихати та пересуватися. Але при цьому зірка не шкодує про участь у "Масці":

Це того варте, дуже було цікаво, дякую, – прокоментувала TAYANNA за лаштунками гіпершоу.

Дивіться новий випуск найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" наступної суботи, о 21:00, на телеканалі "Україна"!

Нагадаємо, що раніше TAYANNA розповіла несподівані подробиці про стосунки зі своїм екс-продюсером Дімою Клімашенком.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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