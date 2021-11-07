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Не двигалась 10 минут: Лилия Ребрик рассказала о самых сложных моментах с маской Феи (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 12:21
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Вчера вечером в новом выпуске гипершоу "Маска" рассекретили очередного персонажа. Оказалось, что Фей была Лилия Ребрик и ей было очень непросто выступать в этом костюме
Лилия Ребрик рассказала о том, как создавали маску Феи
Лилия Ребрик рассказала о том, как создавали маску Феи / Фото: YouTube

Долгожданный третий эпизод шоу "Маска" на телеканале "Украина" был ярким и полным неожиданностей и сюрпризов. Сперва Андрей Данилко шокировал зрителей признанием, потом Оля Полякова флиртовала с DZIDZIO, а потом мы узнали, кто прятался за маской Феи.

Костюм Лилии Ребрик достался не самый легкий. Одни только крылья весят 10 кг. Несмотря на миниатюрность и изысканность Феи, этот персонаж был одним из самых сложных в разработке.

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Да и ведущей пришлось не просто. Во время изготовления маски, Ребрик вынуждена была неподвижно сидеть 10 минут.

Когда мы делали эту маску, я просидела минут 10 вообще неподвижно. мне сказали закрыть глаза и не двигаться. Это оказалось очень сложно, – говорит Лилия Ребрик в пост шоу "Маски".

Лилия Ребрик и ее маска Феи / Фото: YouTube

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Звезда телеканала "Украина" также отметила, что они с Феей совершенно не похожи – ведь Лилия Ребрик всегда улыбается, а ее маска холодная и серьезная.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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