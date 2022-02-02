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Переживемо і станемо ще сильнішими: DZIDZIO про те, як зберігати спокій у складний для України час

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 16:50
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26 лютого о 21:00 на каналі "Україна" вийде прем'єрний випуск масштабного шоу "Ігри талантів" за популярним світовим форматом Game of Talents
DZIDZIO поділився рекомендаціями
DZIDZIO поділився рекомендаціями / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучий проекту, мегапопулярний DZIDZIO на знімальному майданчику поділився своїми лайфхаками, як зберігати спокій і розважливість у непрості часи. Наступні поради артиста варто взяти на озброєння кожному.

Зірка українського шоу-бізнесу, ведучий шоу " Ігри талантів " DZIDZIO впевнений – всі життєві проблеми та напружені часи потрібно переживати спокійно. Головне – віра у свої сили та максимальна підтримка своєї країни.

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Будьте певні, що Україна – сильна держава! Нам потрібно об'єднати всі зусилля – не має значення, хто конкурент, хто опозиція, а хто при владі – треба взятися за руки та всіх перемогти! Впевнений, ми це переживемо і станемо ще сильнішими!

– розповів ведучий каналу "Україна" DZIDZIO.

Музикант радить не панікувати
Музикант радить не панікувати / Фото: instagram.com/dzidzio

Артист постійно стежить за новинами, але зосереджується на головному та завжди вірить у світле майбутнє. А шанувальникам радить – не падати духом і зберігати спокій:

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Насамперед – без паніки! У будь-яких тривожних моментах я намагаюся зберігати спокій і вам раджу того ж. Повірте, ми розберемося з усім. Не варто нікуди тікати, не впадайте в паніку, а краще зберігайте холодні роздуми і будьте підготовленими до будь-якого розвитку подій. Основне – не боятися, адже нам є що захищати, і це наша головна мета – зберігати свої межі. Ми нікому не дозволимо зайти занадто далеко – дамо по зубах дуже! Я знаю, про що говорю, бо часто їжджу до хлопців і бачу, що головна наша сила – бойовий дух,

- прокоментував DZIDZIO.

Коротко про шоу "Ігри талантів"

Нагадаємо, розважальний проект по формату Game Of Talents вперше вийшов на телеекрани в 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться прем'єру масштабного шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна".

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Також нагадаємо Притула та Приходько перевірять логіку та інтуїцію у шоу Ігри талантів.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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