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Переживем и станем еще сильнее: DZIDZIO о том, как сохранять спокойствие в сложное для Украины время

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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2 февраля, 16:50
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26 февраля в 21:00 на канале "Украина" выйдет премьерный выпуск масштабного шоу "Игры талантов" по популярному мировому формату Game of Talents
DZIDZIO поделился рекомендациями
DZIDZIO поделился рекомендациями / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий проекта, мегапопулярный DZIDZIO на съемочной площадке поделился своими лайфхаками, как сохранять спокойствие и рассудительность в непростые времена. Следующие советы артиста стоит взять на вооружение каждому.

Звезда украинского шоу-бизнеса, ведущий шоу "Игры талантов" DZIDZIO уверен – все жизненные проблемы и напряженные времена нужно переживать спокойно. Главное – вера в свои силы и максимальная поддержка своей страны.

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Будьте уверены, что Украина – сильное государство! Нам нужно объединить все усилия – неважно, кто конкурент, кто оппозиция, а кто у власти – нужно взяться за руки и всех победить! Уверен, мы это переживем и станем еще сильнее!

– рассказал ведущий канала "Украина" DZIDZIO.

Музыкант советует не паниковать
Музыкант советует не паниковать / Фото: instagram.com/dzidzio

Артист постоянно следит за новостями, но сосредотачивается на главном и всегда верит в светлое будущее. А поклонникам советует – не падать духом и сохранять спокойствие:

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Прежде всего – без паники! В любых тревожных моментах я стараюсь сохранять спокойствие и вам советую того же. Поверьте, мы разберемся со всем. Не стоит никуда убегать, не впадайте в панику, а лучше сохраняйте холодное раздумье и будьте подготовленными к любому развитию событий. Основное – не бояться, ведь нам есть что защищать и это наша главная цель – сохранять свои границы. Мы никому не позволим зайти слишком далеко – дадим по зубам очень сильно! Я знаю, о чем говорю, потому что часто езжу к ребятам и вижу, что главная наша сила – боевой дух,

– прокомментировал DZIDZIO.

Коротко о шоу "Игры талантов"

Напомним, развлекательный проект по формату Game Of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите премьеру масштабного шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина".

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Также напомним Притула и Приходько проверят логику и интуицию в шоу Игры талантов.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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