5 особистих зізнань співаючого судді шоу Співають всі! Романа Скорпіона

Співак відверто розповів про своє натхнення, духовний розвиток, як змінилася його життя після карантину

Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У серпні відбудеться прем'єра шоу Співають всі! на телеканалі Україна, де учасників пісенного конкурсу оцінюватимуть відразу 100 членів журі. Одним з них став співак Роман Скорпіон.

Ми зібрали 5 особистих зізнань співаючого судді шоу "Співають всі!" про суддівство, карантин і відпочинок.

Про суддівство в шоу "Співають всі!"

Роман каже, що буде об'єктивним суддею, адже розуміє, що учасники будуть сильно хвилюватися. Але буде все ж намагатися розглянути майбутнього артиста:

Постараюся розглянути харизматичну людину, який йде за покликом свого серця і в майбутньому все-таки стане артистом. Важливо дати шанс саме тому учаснику, який і сам займається творчістю, і в майбутньому зможе запалити нові зірки, а не тому, хто прийде виступити просто "по приколу".

Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про карантин і його наслідки

Співак каже, що карантин на нього вплинув позитивно, адже в цей час відбулася трансформація його як особистості:

Я мав можливість пізнати себе глибше. Радію, що відкриваю себе зовсім іншого – позитивного, відкритого, я багато над цим працюю. Тому – секрет щастя не в тому, щоб створювати образ, який не властивий тобі. Це потім і призводить людей до депресії.

Роман впевнений, що важливо бути самим собою і кайфувати від того, що ти робиш.

Про духовний розвиток

Фундамент щасливої людини – це духовний розвиток, упевнений співак. За його словами, це той орієнтир, який показує правильний напрямок:

Повірте, внутрішній голос знає відповіді на всі наші запитання, головне – вміти його почути. А серед усієї суєти, в тих панцирах, в які люди сховалися, ми не чуємо його.

Тому, каже суддя шоу Співають всі!, потрібно знімати з себе шкаралупу. Не потрібно чекати, що це буде завтра або колись пізніше – ви просто розслаблюєтеся і насолоджуєтеся процесом.

Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про відпочинок

Роман з командою недавно повернулися з Єгипту. Там були і виступи, і відпочинок. Для співака не важливо, де відпочивати – важливіше – з ким він це робить:

Важливо не де, а з ким і в якому внутрішньому стані ти знаходишся. Якщо ти збалансований і тобі комфортно, не потрібно шукати моря або гір, так ти просто втікаєш від себе. А коли ти в гармонії, відпочиваєш тут і зараз. Потрібно навчитися цьому мистецтву.

Про натхнення

Співак каже, що черпає натхнення навколо себе – в природі, людях, спілкуванні. Його потрібно навчитися відчувати:

Часто ми самі створюємо собі стереотипи, мовляв, якщо ми поїдемо кудись, то там зможемо надихнутися. А пісня мені може прийти і в машині, і я відразу записую її на диктофон. Мені не потрібно йти в гори, щоб зловити цей "дзен".

Роман каже, якщо він сконцентрований, то мелодія в голову не прийде, а от коли розслаблений – то так.

Як розгойдати 100 зірок в шоу Співають всі! – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу Співають всі! отримає півмільйона гривень.