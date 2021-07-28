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5 особистих зізнань співаючого судді шоу Співають всі! Романа Скорпіона

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
28 липня, 16:06
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Співак відверто розповів про своє натхнення, духовний розвиток, як змінилася його життя після карантину
Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі"
Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У серпні відбудеться прем'єра шоу Співають всі! на телеканалі Україна, де учасників пісенного конкурсу оцінюватимуть відразу 100 членів журі. Одним з них став співак Роман Скорпіон.

Ми зібрали 5 особистих зізнань співаючого судді шоу "Співають всі!" про суддівство, карантин і відпочинок.

Про суддівство в шоу "Співають всі!"

Роман каже, що буде об'єктивним суддею, адже розуміє, що учасники будуть сильно хвилюватися. Але буде все ж намагатися розглянути майбутнього артиста:

Постараюся розглянути харизматичну людину, який йде за покликом свого серця і в майбутньому все-таки стане артистом. Важливо дати шанс саме тому учаснику, який і сам займається творчістю, і в майбутньому зможе запалити нові зірки, а не тому, хто прийде виступити просто "по приколу".

Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі"
Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про карантин і його наслідки

Співак каже, що карантин на нього вплинув позитивно, адже в цей час відбулася трансформація його як особистості:

Я мав можливість пізнати себе глибше. Радію, що відкриваю себе зовсім іншого – позитивного, відкритого, я багато над цим працюю. Тому – секрет щастя не в тому, щоб створювати образ, який не властивий тобі. Це потім і призводить людей до депресії.

Роман впевнений, що важливо бути самим собою і кайфувати від того, що ти робиш.

Про духовний розвиток

Фундамент щасливої людини – це духовний розвиток, упевнений співак. За його словами, це той орієнтир, який показує правильний напрямок:

Повірте, внутрішній голос знає відповіді на всі наші запитання, головне – вміти його почути. А серед усієї суєти, в тих панцирах, в які люди сховалися, ми не чуємо його.

Тому, каже суддя шоу Співають всі!, потрібно знімати з себе шкаралупу. Не потрібно чекати, що це буде завтра або колись пізніше – ви просто розслаблюєтеся і насолоджуєтеся процесом.

Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі"
Співак Роман Скорпіон став суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про відпочинок

Роман з командою недавно повернулися з Єгипту. Там були і виступи, і відпочинок. Для співака не важливо, де відпочивати – важливіше – з ким він це робить:

Важливо не де, а з ким і в якому внутрішньому стані ти знаходишся. Якщо ти збалансований і тобі комфортно, не потрібно шукати моря або гір, так ти просто втікаєш від себе. А коли ти в гармонії, відпочиваєш тут і зараз. Потрібно навчитися цьому мистецтву.

Про натхнення

Співак каже, що черпає натхнення навколо себе – в природі, людях, спілкуванні. Його потрібно навчитися відчувати:

Часто ми самі створюємо собі стереотипи, мовляв, якщо ми поїдемо кудись, то там зможемо надихнутися. А пісня мені може прийти і в машині, і я відразу записую її на диктофон. Мені не потрібно йти в гори, щоб зловити цей "дзен".

Роман каже, якщо він сконцентрований, то мелодія в голову не прийде, а от коли розслаблений – то так.

Як розгойдати 100 зірок в шоу Співають всі! – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу Співають всі! отримає півмільйона гривень.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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