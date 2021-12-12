Олег Винник пояснив, чому саме Горила залишила Маску в новому випуску

За словами зіркового детектива, його приревнували до учасниці та просто вирішили її "прибрати" із шоу

Олег Винник висловився про відхід із шоу його фаворитки - Горили / Фото: YouTube, телеканал "Україна"

Вчора на телеканалі "Україна" показали восьмий випуск гіпершоу "Маска", де розсекретили дві маски. Чайну квітку, яка вперше з'явилася на проєкті, і Горилу. Остання раніше в ефірах фліртувала із Олегом Винником, а він навіть кілька разів встиг її поцілувати.

Та за іронією долі улюблениці Винника довелося попрощатися з ним – глядачі "Маски" проголосували за те, щоб розсекретити Горилу.

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За лаштунками шоу Олег Винник заявив, що Горилу "прибрали" через ревнощі.

Приревнували. Дуже приревнували... Чудова, така лагідна, голосиста, крута, така не нахабна Горила. Вона відстояла дуже достойно цю естафету, – вважає співак.

Горила та Олег Винник у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Ми дізналися, що за маскою Горили ховалася співачка TAYANNA. Після фіналу випуску вона зізналася, що "не зрозуміла" поцілунку в Олега Винника, бо була в масці.

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Насправді він (костюм. – Ред.) важкий і в ньому дуже важко рухатися... Не згинаються руки, тобто я не відчуваю долоні, пальці, – прокоментувала TAYANNA за лаштунками гіпершоу.

Співачка TAYANNA ховалася в образі Горили / Фото: YouTube

Дивіться новий випуск найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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Про те, як пройшов восьмий випуск гіпершоу "Маска", ми розповідали тут.