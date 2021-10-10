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Син Григорія Чапкіса прилетів до України заради учасника Танців з зірками (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
10 жовтня, 23:59
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Грег Чапкіс зайнявся постановкою номеру Костянтина Войтенка для шостого ефіру шоу. Танець актор присвятив легендарному хореографу
Син Григорія Чапкіса повернувся на "Танці з зірками" заради однієї пари
Син Григорія Чапкіса повернувся на "Танці з зірками" заради однієї пари / Фото: instagram.com/tanci1plus1, instagram.com/gregchapkis

Новий випуск танцювального шоу був присвячений кумирам учасників. Зірки проєкту ділилися історіями, розповідали про людей, які надихали їх на життєвому шляху. Актор Костянтин Войтенко зізнався, що Григорій Чапкіс був для нього таким.

Більш того, через Чапкіса артист взяв участь у "Танцях з зірками".

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Він так говорив про танці, так пристрасно, глибоко. Я дуже чекав, коли слово дадуть йому. У свої 91 він мав таку жагу до життя. Коли я згадую про це – у мене з'являються сили, – каже Костянтин Войтенко.

Фрістайл парі допоміг підготувати син хореографа – Грег Чапкіс. Спеціально заради Костянтина він прилетів до України з США.

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Син Григорія Миколайовича залишився задоволений танцем пари і сказав, що Чапкіс-старший пишався б Костянтином. Зіркові судді оцінили старання Войтенка і його партнерки в 34 бали.

Знаменитий український хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя 13 червня у віці 91 року. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві 18 червня.

Григорій Чапкіс
Григорій Чапкіс / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Грег – син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталі в 1980 році. Грег народився і виріс в Україні, але вже давно проживає у США, в Сан-Франциско. Там він відкрив свою школу танців Chapkis Dance.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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