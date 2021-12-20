TAYANNA довелося ховатися від Полякової під час участі в шоу Маска

Горила не потрапила у фінал другого сезону шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна" – її розсекретили у недавньому випуску.
Неймовірно, що в такій суворій на перший погляд масці ховалася тендітна і ніжна співачка TAYANNA! Зірка зізналася, костюм змусив її неабияк помучитися.
Було дуже жарко та важко. Тому що це тяжкий костюм. І в ньому було незручно згинати кінцівки та рухатися, – розповіла артистка за лаштунками "Маски".
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Втім, вона впоралася із цим завданням. Але на черзі була інша проблема – голос. TAYANNA – досвідчена співачка, яка працювала з багатьма зірками українського шоу-бізнесу. Зокрема і з Олею Поляковою, яка є зірковим детективом проєкту "Маска".
Обидві співачки працюють в одному продюсерському центрі. Тому Таянні довелося неабияк попотіти, щоб вдало
приховати свою манеру, тембр та музичне подання від Полякової.
Взагалі мені важко співати інакше і завуалювати свій тембр, тому що він дуже впізнаваний. І я знайшла тільки одну манеру, якою я могла співати і яка заплутала їх на перших двох піснях, – зізналася TAYANNA.
Та чи засмутилася виконавиця, коли вибула із шоу "Маска" за крок до дев'ятого випуску?
Ні, зовсім я не засмучуюся. Тому що у мене немає поразок та перемог. Для мене є шлях і він цікавий, – переконана співачка TAYANNA.
Нагадаємо, що у фінал другого сезону шоу "Маска" пройшли Скандал, Мухомор та Жирафа.
Дивіться суперфінал шоу-детектива "Маска" у суботу, 25 грудня, о 21:00 на телеканалі "Україна".
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