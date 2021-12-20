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TAYANNA довелося ховатися від Полякової під час участі в шоу Маска

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 15:22
В закладинки
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У восьмому випуску "Маски" проєкт покинула Горила. Це розлютило Олю Полякову і співачка пішла слідом за розсекреченим персонажем
TAYANNA зізналася, що костюм Горили у шоу "Маска" змусив її помучитися
TAYANNA зізналася, що костюм Горили у шоу "Маска" змусив її помучитися / Фото: телеканал "Україна"

Горила не потрапила у фінал другого сезону шоу-детектива "Маска" на телеканалі "Україна" – її розсекретили у недавньому випуску.

Неймовірно, що в такій суворій на перший погляд масці ховалася тендітна і ніжна співачка TAYANNA! Зірка зізналася, костюм змусив її неабияк помучитися.

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Було дуже жарко та важко. Тому що це тяжкий костюм. І в ньому було незручно згинати кінцівки та рухатися, – розповіла артистка за лаштунками "Маски".

Горила – одна з улюблених учасників Олі Полякової
Горила – одна з улюблених учасників Олі Полякової / Фото: телеканал "Україна"

Втім, вона впоралася із цим завданням. Але на черзі була інша проблема – голос. TAYANNA – досвідчена співачка, яка працювала з багатьма зірками українського шоу-бізнесу. Зокрема і з Олею Поляковою, яка є зірковим детективом проєкту "Маска".

TAYANNA вибула з шоу "Маска" за крок до півфіналу
TAYANNA вибула з шоу "Маска" за крок до півфіналу / Фото: телеканал "Україна"

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Обидві співачки працюють в одному продюсерському центрі. Тому Таянні довелося неабияк попотіти, щоб вдало
приховати свою манеру, тембр та музичне подання від Полякової.

Взагалі мені важко співати інакше і завуалювати свій тембр, тому що він дуже впізнаваний. І я знайшла тільки одну манеру, якою я могла співати і яка заплутала їх на перших двох піснях, – зізналася TAYANNA.

Горила та Олег Винник у шоу "Маска"
Горила та Олег Винник у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Та чи засмутилася виконавиця, коли вибула із шоу "Маска" за крок до дев'ятого випуску?

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Ні, зовсім я не засмучуюся. Тому що у мене немає поразок та перемог. Для мене є шлях і він цікавий, – переконана співачка TAYANNA.

Нагадаємо, що у фінал другого сезону шоу "Маска" пройшли Скандал, Мухомор та Жирафа.

Фіналісти другого сезону шоу "Маска"
Фіналісти другого сезону шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Дивіться суперфінал шоу-детектива "Маска" у суботу, 25 грудня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше повідомлялося, що в новорічну ніч у шоу "Маска" з'явиться неперевершений персонаж – Сніжна королева.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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