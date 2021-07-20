Dj NANA, WELLBOY і Оксана Пекун: хто ще увійшов до четвертої десятки зіркових суддів шоу Співають всі

Вже 21 серпня на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра унікального вокального проєкту Співають всі! за всесвітньо відомим форматом All Together Now. Долі учасників будуть вирішувати відразу 100 суддів, серед яких: WELLBOY, VIKTORIA, Dj NANA, Олександр Кривошапко, Оксана Пекун, Дмитро Тодорюк, М'ЯТА, Солоха, Nino Basilaya і група NZK.
Молодий і прогресивний артист WELLBOY, який хітом "Гуси" підкорює європейські чарти, запевняє – заради мистецтва і музики він готовий підтримувати кожного учасника проєкту телеканалу "Україна", але є одна хитрість, якою можна на 100% підкорити серце музиканта:
Я постійно буду тиснути на кнопку! Мені подобається, коли люди співають, причому немає різниці, що саме. Музика – різножанрова, і кожен може слухати те, що йому подобається. Ми живемо в епоху абсолютної мультикультурності. Хтось знаходить прикол у року, а хтось – в репі, але, якщо буду чути україномовні пісні, натисну на кнопку двічі.
Відомий співак Олександр Кривошапко вважає себе суворим суддею, але виключно в спеціалізованих вокальних конкурсах:
Шоу "Співають всі!" – це більш широкий букет параметрів учасників, які можна оцінювати. Тому не завжди моя суворість тут доречна. Я буду звертати увагу на артистизм, душу та історію людини.
Співачка МЯТА обіцяє бути справедливою і допомагати талантам знайти правильний шлях:
Буду направляти учасників у правильне русло. Впевнена, що будуть люди, які дійсно хочуть стати артистами, а друга категорія буде думати, що хоче співати, і на цьому все. Може, це трохи і суворо, але це потрібно пройти, щоб зрозуміти свою подальшу долю.
Ексучасниця групи "НеАнгели", співачка VIKTORIA готова підтримувати всіх і навіть поділиться цінними порадами. Але головне для судді – не зачепити почуття артистів-початківців.
Всі експерти обіцяють з увагою ставитися до учасників, адже знайти сили заспівати перед зоряною "сотнею" зможе зовсім не кожен. Про це заявила і Dj NANA :
У моєму житті було трохи конкурсів, в основному танцювальні, й ті в шкільні роки. Мені здається, це дуже складно. Раніше я була недостатньо впевнена в своїх силах, а, чуючи певну кількість разів слово "ні", дуже складно зібратися і сказати "так", насамперед собі. Тому для мене людина, яка пройшла всі етапи підготовки до кастингу, вже герой, і їй потрібно віддати свій голос!
Артистка Nino Basilaya вперше сидить в суддівському кріслі, але зізнається – виступ на подібній сцені став би для неї викликом:
Я уявити не можу, яке хвилювання відчувають учасники! Навіть задавалася питанням – чи змогла б я вийти на сцену шоу, де мене будуть оцінювати 100 артистів? Але я люблю експерименти! Розумію, тут потрібно підкорити всіх однією хвилею. Це складно, але дуже цікаво!
Не менш цікаво в "Співають всі!" буде спостерігати за зірковою "сотнею". Співачка, ведуча і акторка Солоха зізнається – не роздумуючи погодилася брати участь в шоу, а одним з поштовхів до такого рішення стала атмосфера проєкту: закулісні інтриги, дух змагань і можливість дати свою оцінку і частку критики.
Народна артистка України Оксана Пекун раніше встигла познайомитися з іншими версіями шоу, тому запевняє – подібного не вистачало в нашій країні:
Такі шоу, як "Співають всі!" дуже потрібні Україні! Вони дарують позитивні емоції і розвивають українську культуру, крім того, ми можемо згадати дуже красиві пісні і насолодитися оригінальним виконанням.
Приєдналася до проєкту і група NZK, учасники якої сподіваються відкрити нових артистів і навіть готові підтримати їх творчими колабораціями:
Ми не просто здивовані, ми щасливі від того, що причетні до такого великого проєкту! Такий класний калейдоскоп подій, величезна команда професіоналів різних поколінь і представників різних музичних культур, приголомшлива обстановка дружби. Шоу не просто розкриває таланти, воно створює нові проєкти, які, можливо, незабаром потішать слухачів.
Не виключає можливості творчого співробітництва з виконавцями й учасник групи "АВІАТОР" Дмитро Тодорюк :
За останні два роки ми випустили два дуети. Хоч поки не плануємо нові коллаби, проте все може змінити ймовірний осінній локдаун: можливо, як і в минулий раз, ми знову переглянемо цю ідею.
Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу і поборотися за перемогу. У тому випадку, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів (розрахованих із загальної кількості зірок, які приєдналися до виступу), і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде за зоряним капітаном "сотні" – народною артисткою України Наталкою Могилевською. Переможець проєкту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.
Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.
Як відбуваються зйомки шоу Співають всі – дивіться відео:
Раніше стало відомо, що переможець нового шоу "Співають всі!" отримає півмільйона гривень .