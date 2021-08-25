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Валерій Меладзе оцінюватиме учасників шоу "Співають всі!"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 серпня, 12:02
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У суботу, 28 серпня, о 21:00 на телеканалі "Україна" вийде другий випуск масштабного талант-шоу "Співають всі!". Цього разу до "сотні" зіркових експертів приєднається популярний співак Валерій Меладзе
Валерій Меладзе на шоу "Співають всі"
Валерій Меладзе на шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба

Грандіозне шоу "Співають всі!", на якому обрали перших фіналістів, не перестає дивувати своїм масштабом. Стало відомо, що місце біля капітана зіркової "сотні" Наталії Могилевської у новому випуску проєкту займе Валерій Меладзе. Сам артист зізнається – для нього участь в шоу стала інтригуючим і цікавим експериментом.

Маю зізнатись, я трохи хвилююсь, тому що сидітиму у самій гущі українського шоу-бізнесу і навколо мене будуть одні зірки. Це потужна енергія, і в ній я маю перебувати цілий день – це дуже цікаво! Ну і, звичайно, колись наші місця повинні зайняти інші люди, швидше за все, під час цього шоу визначаться їхні імена, – розповів Валерій Меладзе на знімальному майданчику шоу "Співають всі!".

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Також артист відзначив, яким чином оцінюватиме учасників і на що насамперед зверне увагу.

Я буду максимально об'єктивний! Буває так, що по тілу біжать мурашки, і ти розумієш, що тебе чіпляє – у цьому випадку не важливо, як людина співає і наскільки добре у неї це виходить. А іноді – включаєш професіоналізм і судиш із точки зору того, як чисто людина заспівала, як резонувала. Але також потрібно розуміти, що учасники хвилюються. Я все це враховуватиму, тому що головне – нікого не образити, – поділився артист.

Валерій Меладзе оцінюватиме виступи учасників на шоу "Співають всі!"
Валерій Меладзе оцінюватиме виступи учасників на шоу "Співають всі!" / Фото: прес-служба

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році та за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

Дивіться новий випуск грандіозного шоу "Співають всі!" у суботу, 28 серпня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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Детальніше про перший випуск "Співають всі" дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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