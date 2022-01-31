У ранковому шоу "Ранок з Україною" круті зміни – нові ведучі, локації та рубрики

Популярне шоу не припиняє радувати глядачів свіжими фактами та корисними відкриттями, а вже з понеділка, 31 січня, на всіх його шанувальників чекає несподівана зустріч з оновленим форматом програми, новими ведучими та розважальним контентом.

У ранковому шоу телеканалу "Україна" "Ранок з Україною" – великі зміни! / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

З понеділка, 31 січня, глядачі "Ранку з Україною" телеканалу "Україна" почали прокидатися у компанії трьох ведучих, серед них – нові особи, які ніколи не залишаться наодинці та на одному місці. Шоу буде скрізь: відтепер ефір буде не лише з нової студії, а й із найнесподіваніших місць, і навіть квартир простих українців. Жителі нашої країни зустрінуть ведучих у торгових центрах, на зупинках громадського транспорту, площах міст тощо. Все це відбуватиметься у прямому ефірі.

Ми давно про це мріяли і нарешті здійснили. Глядачі нашої програми будуть повноцінними учасниками шоу та відчують себе його частиною. У прямому ефірі на живих локаціях, глядачем у студії чи учасником експериментів та реаліті форматів. У студії як завжди розважатимуть та інформуватимуть про останні новини в країні двоє ведучих, а один – працюватиме на виїзді, – поділився ведучий шоу "Ранок з Україною" Григорій Герман.

"Ранок з Україною" вітає нових ведучих / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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На програму чекають нові сучасні декорації, а також з'являться спеціалізовані локації – кухня, майстерня, бьюті-кімната.

Без оновлень не залишиться і контентна частина програми – з'являться нові авторські рубрики, актуальні репортажі, інформаційні дайджести, реаліті у прямому ефірі та тревелах, а також багато подробиць з життя знаменитостей та експертних порад, корисних для кожного глядача. У цьому команда проєкту шукатиме можливості для наших глядачів, щоб зробити їх майбутній день максимально яскравим.

Ми дуже хочемо познайомитися з вами особисто, тому залишайте свої коментарі на сторінках "Ранку з Україною" в соцмережах, розповідайте про себе, чим ви живете і що вас цікавить. Разом з нами ви першими дізнаєтеся, що на вас чекає у новому дні, які в ньому є можливості для кожного з нас, без чого не обійтися, щоб провести цей день яскраво, – поділилася ведуча каналу "Україна" Лілія Ребрик.

А хто ще з ведучих приєднається до улюблених телезірок та які історії вони подарують глядачам, стане відомо незабаром!

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Раніше ми повідомляли, хто стане режисером-постановником нового талант-шоу телеканалу "Україна" – "Ігри талантів". Окрім цього, стало відомо, що ведучим "Ігор талантів" став DZIDZIO.