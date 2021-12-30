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"Ігри талантів" на телеканалі "Україна": ведучим нового шоу став знаменитий співак

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
30 грудня, 14:30
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Телеканал "Україна" працює над новим розважальним шоу "Ігри талантів" за популярним світовим форматом The Game Of Talents
DZIDZIO став ведучим нового шоу телеканалу "Україна"
DZIDZIO став ведучим нового шоу телеканалу "Україна" / Фото: пресслужба

Прем'єра масштабного проеєкту "Ігри талантів" відбудеться вже у лютому, а ведучим ігрового шоу став мегапопулярний DZIDZIO.

Стати ведучим шоу "Ігри талантів" – це новий досвід для мене. Це непросто бути в такій ролі, але я сам собі кинув виклик. Тому що шоу дуже цікаве не тільки для глядачів та учасників, але й для мене в першу чергу, – поделился популярный артист, ведущий развлекательного проекта "Игры талантов" DZIDZIO.

Учасниками ігрового шоу каналу "Україна" стануть звичайні українці, які випробують свою удачу та спробують відгадати приховані таланти людей, ґрунтуючись лише на особистих враженнях та хитрих підказках. Успішно пройшовши три раунди, щасливчики отримають головний приз – 150 тисяч гривень! А допоможуть їм у цьому найпопулярніші зірки українського шоу-бізнесу та сам DZIDZIO.

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Інтуїція – це мій головний інструмент, і я їй дуже довіряю. З кожним разом я стараюсь відшліфовувати майстерність, як нею користуватись. Тож це неабияк знадобиться мені в новому шоу, – зазначив DZIDZIO.

Вже незабаром на телеканалі "Україна" стартує нове супершоу
Вже незабаром на телеканалі "Україна" стартує нове супершоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Розважальний проєкт за форматом The Game Of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться прем’єру масштабного шоу "Ігри талантів" у лютому на телеканалі "Україна".

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Раніше ми писали, що стартував кастинг другого сезону "Співають усі!".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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