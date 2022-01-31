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В утреннем шоу "Ранок з Україною" крутые перемены – новые ведущие, локации и рубрики

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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31 января, 12:16
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Популярное шоу не прекращает радовать зрителей свежими фактами и полезными открытиям, а уже с понедельника, 31 января, всех его поклонников ждет неожиданная встреча с обновленным форматом программы, новыми ведущими и развлекательным контентом.
В утреннем шоу телеканала "Украина" "Ранок з Україною" - большие перемены!
В утреннем шоу телеканала "Украина" "Ранок з Україною" - большие перемены! / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

С понедельника, 31 января, зрители "Ранку з Україною" телеканала "Украина" начали просыпаться в компании трех ведущих, среди них – новые лица, которые никогда не останутся наедине и на одном месте. Шоу будет везде: отныне эфир будет не только из новой студии, но и из самых неожиданных мест, и даже квартир простых украинцев. Жители нашей страны встретят ведущих в торговых центрах, на остановках общественного транспорта, на площадях городов и т. д. Все это действие будет происходить в прямом эфире.

Мы давно об этом мечтали и наконец-то осуществили. Зрители нашей программы будут полноценными участниками шоу и ощутят себя его частью. В прямом эфире на живых локациях, зрителем в студии или участником экспериментов и реалити форматов. В студии как обычно развлекать и информировать о последних новостях в стране будут двое ведущих, а один – будет работать на выезде, – поделился ведущий шоу "Ранок з Україною" Григорий Герман.

"Ранок з Україною" приветствует новых ведущих
"Ранок з Україною" приветствует новых ведущих / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Программу ждут новые современные декорации, а также появятся специализированные локации – кухня, мастерская, бьюти-комната.

Без обновлений не останется и контентная часть программы – появятся новые авторские рубрики, актуальные репортажи, информационные дайджесты, реалити в прямом эфире и тревел, а также много подробностей из жизни знаменитостей и экспертных советов, полезных для каждого зрителя. Во всем этом команда проекта будет искать возможности для наших зрителей, чтобы сделать их будущий день максимально ярким.

Мы очень хотим познакомиться с вами лично, так что оставляйте свои комментарии на страницах "Ранку з Україною" в соцсетях, рассказывайте о себе, чем вы живете и что вас интересует. Вместе с нами вы первыми узнаете, что вас ждет в новом дне, какие в нем есть возможности для каждого из нас, без чего не обойтись, чтобы провести этот день ярко, – поделилась ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик.

А кто ещё из ведущих присоединится к любимым телезвездам и какие истории они подарят зрителям, станет известно совсем скоро!

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Ранее мы сообщали, кто станет режиссером-постановщиком нового талант-шоу телеканала "Украина" – "Игры талантов". Кроме этого, стало известно, что ведущим "Игр талантов" стал DZIDZIO.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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