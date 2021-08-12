google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Вергеліс проти Талашко

Стан МакSим

Кіркоров заборонений

Танцівник Дорофеєвої

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Акторка Вергелес в деталях описала, як Талашко змусив роздягнутися на парах при всіх

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 серпня, 15:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Народного артиста України і зірку фільму "В бій йдуть тільки "старики "звинуватили в сексуальних домаганнях. Акторка, яка особисто зіткнулася з цим, поділилася деталями інциденту
Акторка Анастасія Вергелес розповіла, як Володимир Талашко вимагав інтиму
Акторка Анастасія Вергелес розповіла, як Володимир Талашко вимагав інтиму / Фото: facebook.com/vladimir.talashko, facebook.com/vergelesik

Після звинувачень Володимира Талашко відсторонили від викладання в КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого, тому він не зможе вийти на роботу з початку навчального року. Бувай Міністерство культури та інформаційної політики проводить службове розслідування, усе більше абітурієнток і студенток починають відкрито ділитися своїми історіями.

Реклама

Акторка і ведуча Анастасія Вергелес особисто зіткнулася з проявом харассменту з боку Талашко. Однак на її заяви про приниження і домагання керівництво університету не відреагувало. Про це Анастасія розповіла в розмові з "Радіо НВ".

За словами акторки, в перший рік її навчання в майстерні Талашко у 2009 році вже з'явилися "лейтмотиви" гноблення і психологічного тиску з його боку. Після першого курсу ситуація ще більше погіршилася. Анастасія поділилася, що Володимир Талашко постійно жартував про те, що хоче її роздягнути та що йому цікаво подивитися на її розмір грудей.

У нас був момент, коли під час репетиції він мене три години з різних сторін змушував роздягатися, пояснював мені, що це важливо і так далі. Я розумію, що це професія акторства, вона за собою несе різні речі. Але на той момент я дуже чітко розуміла, що тут ми не говоримо про якийсь персонаж, тут був дуже чіткий посил, у нього була мета мене роздягнути при всіх, – розповіла Анастасія Вергелес.

Тиск відчувався і сторони студентів, адже їх не випускали з авдиторії, поки етюд з роздяганням не буде зроблено. У підсумку довелося виконати вимогу викладача.

Я роздяглася, зняла футболку або кофту, я вже не пам'ятаю, залишилася в нижній білизні і зробила етюд, – поділилася Анастасія.

Тиск з боку Талашко не закінчився навіть тоді, коли акторка розповіла про усе своєму батькові.

Талашко продовжував мене морально просто знищувати. Ми з дівчатами пішли в деканат, щоб написати заяву про те, що нам хочеться, щоб замінили майстра. Ми мали довгу розмову і нам пояснили, що попередній курс писав заяву, це ні до чого не привело; що ви не перші і не останні; у нього є "дах" і це ні до чого доброго не призведе; вас просто виженуть з університету, – повідомила акторка.

Реклама

Анастасія вирішила перевестися на паралельний курс до іншого майстра, але він відмовив. Пояснив це тим, що "йому проблеми не потрібні", оскільки Талашко вважає Вергелес своєї найкращою ученицею. Акторці довелося заново вступати до університету на перший курс, але вже до іншого майстра.

Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бій ідуть тільки "старики"
Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бій ідуть тільки "старики" / Фото: kino-teatr.ru

Деталі скандалу з Володимиром Талашко

Днями легендарного радянського та українського 75-річного актора Володимира Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Володимир Талашко є викладачем і художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

Розповіді дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухин і розмістив у Facebook. В історіях описується, як Володимир Талашко під різними приводами (в основному – в цілях освітніх) запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив в спальню і намагався схилити до інтиму.

Реклама

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Кейт Вінслет для LA Times
Всі обговорюють
Які артисти відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності
Бути в курсі
Цитата дня

Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

Олександра Зарицька фронтвумен KAZKA
Що ще розповіла Саша
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти