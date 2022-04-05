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Не вберегла від варварства, від звірства та оскотинювання: Роднянський про те, чому більше немає "російської культури"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 12:09
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Після Бучі більше не можна говорити про "російську культуру", – каже Олександр Роднянський, який записав важливе звернення після всіх жахів з Бучі, які стали відомі світові
Олександр Роднянський відповів усім, хто зараз сміє говорити про "російську культуру"
Олександр Роднянський відповів усім, хто зараз сміє говорити про "російську культуру" / Фото: Інстаграм Олександра Роднянського

Продюсер Олександр Роднянський народився та виріс в Україні, але прожив останні 20 років у Росії. Він став одним із тих, хто відкрито виступає проти російського вторгнення в Україну та висловлюється про злочини російської армії. Так, після звірств рашистів у Бучі він зробила кілька публікацій в інстаграм, озвучивши важливу думку – більше жодної російської культури немає.

На своїй сторінці в інстаграм Олександр Роднянський кілька разів публікував текст, який видаляв інстаграм. Але він все ж таки постарався донести важливе з третьої спроби.

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Олександр Роднянський

"Я не хочу більше ні з ким сперечатися. Переконувати, що не всі росіяни підтримують війну. Що є інші. Яскраві. Культурні.

Це було можливо до того, що трапилося у Бучі та інших українських містах та селах. До того, як було виявлено тіла сотень закатованих, зґвалтованих, убитих українців. У багатьох із розстріляних пострілами в потилицю людей були пов'язані руки за спиною. Білими стрічками, які російська армія вимагала від українців носити на одязі як знак їхньої етнічної приналежності.

Побачивши ці кадри, я втратив мову. І право говорити про "російську культуру". Як і всі люди, які мають до неї хоч якесь відношення.

Про цинічних, брехливих і підлих політиків, пропагандистів і військових, про тих, кого вони виховали, створили, випестили – тріумфуючу гопоту – про них і так все зрозуміло.

А ось тепер – і про культуру. Про ту, якою пишалися. До якої себе зараховували.

"Писати вірші після Освенциму – це варварство", – здається, так сказав Теодор Адорно. Після Бучі не можна більше говорити про російську культуру. Вона не вберегла російську людину від варварства, від звірства та оскотинювання. Вона винна. Усі до неї причетні винні.

Має бути довгий шлях переродження. І покаяння.

Просити вибачення пізно. І нема в кого. Їх убили, зґвалтували та кинули в ями у Бучі, Ірпені, Гостомелі…"

У наступній публікації Роднянський також розмірковує, "як усередині російської культури та російського суспільства зароджується можливість геноциду", "як соціум перетворюється на фашистську масу".

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Українці, які зараз відбивають атаки росіян, не дозволять, щоб на нашій землі запанував "російський світ", хоч би що це коштувало.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що у Росії цього року багато чого не буде, фестивалю "Кінотавр" у тому числі – його скасували.

Зазначимо, найсвіжіші новини та оновлення ви можете знайти у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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