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Олексій Суханов зізнався, що зробив зі своїм російським паспортом

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 16:07
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Ведучий програми "Говорити Україна" Олексій Суханов розповів, куди дів російський паспорт після того, як став громадянином України.
Олексій Суханов розповів, що зробив зі своїм російським паспортом
Олексій Суханов розповів, що зробив зі своїм російським паспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

Довгоочікуваний паспорт громадянина України телеведучий Олексій Суханов отримав за місяць до початку російського вторгнення до нашої країни.

Після початку війни ведучий відмовився від свого російського походження і не хоче, щоб щось пов'язувало його з країною-агресором. Проте, як розповів Суханов в інтерв'ю "Слава+", поки у нього все ще є два російські паспорти:

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Я його хотів спочатку спалити ... але я його не спалив, – поділився Суханов. – У мене два російські паспорти, загорнув у папір і поклав. Чому? Тому що квартира у мене в Юрмалі оформлена на паспорт.

За словами телеведучого, зараз він чекає моменту, коли можна буде переоформити нерухомість у Латвії і нарешті позбавитися документів РФ.

Тільки це зараз мене стримує від того, щоб його або викинути, або написати там "путін ***ло" та надіслати листом до російського посольства або російського МВС, – заявив Суханов.

Телеведучому неодноразово пропонували знайомі скористатися можливістю і залишити Україну за паспортом РФ, але, як заявляє Суханов, робити цього він не збирається в жодному разі, оскільки зараз вважає себе повноцінним громадянином України.

Раніше Олексій Суханов зізнався, чи спілкується із родичами з Росії.

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Марія Коробова
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