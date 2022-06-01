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Алексей Суханов признался, что сделал со своим российским паспортом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 июня, 16:07
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Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов рассказал, куда дел российский паспорт после того, как стал гражданином Украины
Алексей Суханов рассказал, что сделал со своим российским паспортом
Алексей Суханов рассказал, что сделал со своим российским паспортом / Фото: instagram.com/suhanov.official, Коллаж: Сегодня

Долгожданный паспорт гражданина Украины телеведущий Алексей Суханов получил за месяц до начала российского вторжения в нашу страну.

После начала войны ведущий наотрез отказался от своего российского происхождения и не хочет, чтобы что-то связывало его со страной-агрессором. Однако, как рассказал Суханов в интервью "Слава+", пока у него все еще есть два российских паспорта.

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Я его хотел сначала сжечь...но я его не сжег, – поделился Суханов. – У меня два российских паспорта, завернул в бумагу и положил. Почему? Потому что квартира у меня в Юрмале оформлена на российский паспорт.

По словам телеведущего, сейчас он ждет момента, когда можно будет переоформить недвижимость в Латвии и наконец-то избавиться от документов РФ.

Только это сейчас меня сдерживает от того, чтобы его или выкинуть, или написать там "путин ***ло" и отправить письмом в российское посольство или российского МВД, – заявил Суханов.

Телеведущему не раз предлагали знакомые воспользоваться возможностью и покинуть Украину по паспорту РФ, но, как заявляет Суханов, делать этого он не собирается ни в каком случае, так как сейчас считает себя полноценным гражданином Украины.

Ранее Алексей Суханов признался, общается ли с родственниками из России.

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Мария Коробова
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