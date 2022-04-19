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Аліна Гросу вперше за довгий час опубликувала кадри з мамою та молодшим братом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 11:42
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Українська артистка знаходиться у рідних Чернівцях
Аліна Гросу показала маму та молодшого брата
Аліна Гросу показала маму та молодшого брата / Фото: instagram.com/alina_grosu

З перших днів війни Аліна Гросу приєдналася до волонтерів у Чернівцях. Співачка готувала для українців переселенців . Тепер артистка вирішила показати, як закуповується продуктами, щоб відправити їх за певними адресами. Гросу вирушила за покупками разом із мамою та молодшим братом.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, у 2017-му році у Аліни народився молодший братик, якого назвали на честь отця Михайлом. Артистка рідко публікує сімейні фото у себе на Instagram.

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До слова, раніше Гросу часто ділилася знімками зі своїми бойфрендом російським актором Романом Полянським. Але обранець співачки досі не прокоментував війну в Україну. Нещодавно Наталка Денисенко звернулася до Полянського та попросила його озвучити позицію але він, як і раніше, мовчить.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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