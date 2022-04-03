Аліна Гросу піклується про біженців у Чернівцях: відео

Українська співачка вирішила також допомагати людям, які були вимушені покинути свої домівки через війну

Аліна Гросу волонтерить у Чернівцях / Фото: instagram.com/alina_grosu

Вже понад місяць всі українці, об'єднавшись, протистоять російським окупантам. Хтось дає відсіч ворогам на фронті, а хтось – у тилу, як Аліна Гросу.

Майже з перших днів війни артистка також приєдналась до лав волонтерів, перебуваючи у рідних Чернівцях.

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В Instastories Аліна Гросу розповіла фанатам, що готує їжу для переселенців. Так, разом з іншими кухарами зірка нарізає салати, ліпить вареники, голубці та багато чого іншого.

Скріншот Instastories

У цей дуже важкий для нас час потрібно кожному допомагати, потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, займаємось благодійністю. І я пишаюся тим, що мої друзі, моя сім’я, мої знайомі – ніхто не сидить осторонь. Всі займаються справою. І я пишаюся тим, що ми стали одним цілим, ми сильніші. Разом ми можемо подолати абсолютно все, – поділилася артистка.

Окрім того, Аліна Гросу допомагає шукати прихисток у Чернівцях людям, які через війну були вимушені покинути свої домівки.

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Раніше ми повідомляли, що Даша Астаф'єва під час війни залишилась у Києві та допомагає іншим — вона підтримує людей у віці, щодня готує їжу для наших захисників і чистить мішки картоплі.

Водночас Тоня Матвієнко підтримує Україну з Португалії.

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