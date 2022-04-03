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Наталка Денисенко висловилася на адресу хлопця Аліни Гросу Романа Полянського: Пригрівся у нас в Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 12:40
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Зірка серіалу "Кріпосна" розкритикувала російського актора та молоду людину Аліни Гросу Романа Полянського, який промовчав про війну в Україні
Наталка Денисенко розкритикувала Романа Полянського за мовчання про війну
Наталка Денисенко розкритикувала Романа Полянського за мовчання про війну / Фото: Instagram

Українська актриса Наталка Денисенко вже висловлювалася на адресу російських акторів , які ігнорують війну в Україні та продовжують мовчати

Цього разу зірка серіалу "Кріпосна" у своїх Instastories розкритикувала російського актора та бойфренда співачки Аліни Гросу Романа Полянського.

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Ще цікаво, чому мовчить "актьор", який пригрівся у нас в Україні? – написала Денисенко.

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На думку актриси, він повинен був висловити свою позицію, оскільки зараз живе та працює в Україні.

Обурення актриси викликає й те, що її чоловік зараз перебуває у територіальній обороні та захищає суверенітет країни, тоді як інші зірки відмовчуються та ховаються у тіні.

Чому я пишу про таких людей, як цей "актьор"? Чому мені важливо зрозуміти позицію такої людини? Тому що мій чоловік готовий йти в оборону та захищати нашу країну та всіх, хто в ній перебуває. Я розумію, що кожен воює за своїм, але коли публічна людина ніяк не висловлюється у своєму Instagram, це означає умовчання! І я вважаю, що такі емігранти з рошляндії, які мовчать мають геть їхати з України, – висловила свою думку Денисенко.

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Нагадаємо, що Аліна Гросу про війну мовчати не стала. Більше того, зараз українська співачка активно допомагає українським біженцям із поселенням.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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