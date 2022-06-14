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alyona alyona попросила фанів зробити їй подарунок на 31-річчя

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 червня, 10:32
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Сьогодні українська реп-виконавиця відзначає день народження. Аристка розповіла, що хотіла б отримати цього дня
Сьогодні alyona alyona виповнився 31 рік
Сьогодні alyona alyona виповнився 31 рік

Зараз alyona alyona перебуває у Європі. Вона дає концерти, які так і не відбулися через напад Росії, а також бере участь в благодійних заходах.

Своє 31-річчя зірка відзначатиме не в Україні. У Facebook alyona alyona написала, що "не буде відрізнятися від усіх іменинників, хто зустрів свій день народження у війні".

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Моє бажання єдине — щоб ми виграли цю війну та вигнали загарбників з нашої прекрасної землі, – наголосила реп-виконавиця.

alyona alyona
alyona alyona / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Також артистка запевнила, що не просить подарунків собі. Однак вона попросила всіх, хто хоче її привітати, задонатити у волонтерський штаб в Баришівці Київської області. За словами зірки, це буде найкращий подарунок на день народження.

Київщина вже вийшла з під окупації, але все одно він (волонтерський штаб, – Ред.) продовжує свою роботу та допомагає різним регіонам України, та напрямкам на фронті. Дуже багато військових зараз проходять через баришівський військкомат і потребують різної амуніції. І дівчата, які сидять у швейному цеху, щоденно шиють плитоноски, броніки, аптечки, не зупиняючись, – пояснила alyona alyona.

Фанати привітали свою кумирку з днем народження та побажили якнайшвидшої перемоги та миру.

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Нагадаємо, alyona alyona з перших днів повномасштабної війни займалась волонтерством. Зараз вона продовжує вести боротьбу на інформаційному фронті та закликати світ рятувати Україну від путінських посіпак.

До речі, в березні alyona alyona та Jerry Heil об'єднали в одну зворушливу пісню слова молитв.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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