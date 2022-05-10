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Анастасія Приходько вимагає позбавити звань рашистку Повалій

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 17:15
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Анастасія Приходько не змогла промовчати про скандальний виступ на концерті в Кремлі Таїсії Повалій, яка зрадила Україну
/ Фото: прес-служба, Скріншот із відео

Після свого виконання української пісні на концерті до 9 травня у Кремлі одіозна Таїсія Повалій викликала величезні шквали критики серед українців.

Не змогла промовчати про вчинок співачки й Анастасія Приходько. Своєю жорсткою думкою виконавиця поділилася у своєму обліковому записі у Facebook.

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Приходько відповіла на численні нападки на свою адресу й нагадала, що всі 8 років вона продовжувала боротися за українську культуру.

Я не зламалася за 8 років боротьби тут проти цієї нечесті, боролася проти українських зрадників, коли майже не відчувала підтримки, боролося проти русні та їхніх нападків з усіх боків! І про цю гниль говорила 8 років, забрати, б***ь, звання, забрати право виступати на території України! – висловилася співачка.

Крім того, Анастасія просить владу позбавити Повалій і всіх артистів, що зрадили Україну, всіх звань і нагород, а також заборонити концерти.

І я дуже прошу звернути на це увагу тих, хто може врешті-решт вирішити це питання.
Бо під час війни співати в Кремлі українських пісень у той час, коли гинуть українці, це вже за межею добра та зла… Від Тодоренко до Повалій, від Лободи до Йолки тощо... позбавити всіх звань, та зоборонити виступи у публічних просторах! – написала Приходько.

Скріншот

Раніше син Таїсії Повалій висловився про матір, яка заспівала на 9 травня у Кремлі.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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