Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя 📉 Санкції проти Росії ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Дівчина Ектора
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Анатолій Анатоліч закликав Тодоренка повернути український паспорт: Можеш покласти його в кишеню окупанта

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 09:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ведучий програми Ранок з Україною на телеканалі "Україна" прокоментував мовчання одеситки Регіни Тодоренко
Анатолій Анатоліч звернувся до Регіни Тодоренко
Анатолій Анатоліч звернувся до Регіни Тодоренко / Фото: Скріншот з YouTube

Регіна Тодоренко завжди у всіх інтерв'ю нагадувала, що вона з Одеси, але останні два місяці телеведуча не поспішає говорити про звірства рашистів в Україні. Слово війна вона не вимовляє, а все, що відбувається, називає "пригодою" і "бідою". Навіть про трагедію в Одесі корінна одеситка мовчить. Анатолій Анатоліч, як і більшість українських зірок, розкритикував Тодоренко за таку позицію.

Ведучий каналу "Україна" записала відео у себе на YouTube-каналі та розповів, що на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну написав Тодоренко, але вона проігнорувала його повідомлення.

Реклама
Скріншот: YouTube

Популярність – це не лише п'ять тисяч доларів за пост у Instagram. Популярність – це ще й величезна відповідальність. Це відповідальність вести за собою людей та говорити їм правду. Сховати мову за білими вінілами – це боягузтво і зрада. Зрада тих українців, які тебе любили. У нас можна казати слова війна, а ти не можеш. Мовчання людей з українськими паспортами — це набагато страшніше за Баскова і Канделакі

Анатолій Анатоліч зазначив, що Регіна в Instagram підписана на Володимира Зеленського, Антона Птушкіна, Артема Пивоварова, Дмитра Комарова – вони не мовчать про війну та показують, що творять рашисти в Україні.

Ведучий телеканалу "Україна" додав, що своїм мовчанням Тодоренко допомагає кремлівській пропаганді. Адже російські підписники, які їй довіряють, заходять на сторінку та не бачать жодних постів про Україну.

Реклама

Анатолій Анатолич закликав Регіну Тодоренко повернути паспорт.

Це велика відповідальність мати український паспорт та велика гордість. Я думаю, що він тобі не потрібен, і тобі треба його повернути назад в Україну. Сама ти навряд чи поїдеш сюди, але ти можеш покласти його в нагрудну кишеню одному з окупантів, які пруть на нашу землю.

Анатолич відповів на популярне виправдання, що Регіна мовчить через страх за свого чоловіка та сина.

Регіна має достатньо грошей, щоб залишити Росії. У тиранії її дітям не буде жити комфортно. Коли кажуть, що Регіна не може казати правду, бо живе в РФ — маячня сивій кобили. Вона може жити у будь-якій точці світу

Раніше Катя Осадча розповіла, у яких зірок потрібно забрати український паспорт

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти