Ганна Гресь заявила, що мріє вийти на паркет "Танців з зірками": Сподіваюся, у парі зі мною Дікусар таки переможе

Актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Ганна Гресь розповіла, чому хоче спробувати себе у танцювальному шоу. Артистка вже готова поборотися за кубок переможця та навіть вирішила, з ким вийде на паркет

Ганна Гресь мріє спробувати свої сили у танцювальному шоу / Фото: пресслужба

Тільки стали відомі імена переможців проекту "Танці про зірок" Як українські знаменитості заговорили про те, щоб взяти участь у наступному сезоні шоу

"Танці окриляють!", – Так вважає актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Ганна Гресь. Дівчина змалку займалася танцями, а викладачі навіть пророкували їй успішне балетне майбутнє. Ганна розповіла про те, що для неї танець і чому хоче спробувати себе у танцювальному шоу.

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Танці у житті Ганни з'явилися ще у школі, у віці семи років майбутня актриса почала займатися народною хореографією.

Я була худенька, гнучка, навіть гутаперчева, і мені неймовірно подобалося танцювати, тягнутися. Мене обирали для головних ролей, і викладачі навіть хотіли віддати мене на балет – пророкували успішне майбутнє! – розповідає Гресь.

Анна Гресь у дитинстві займалася народними танцями – прес-служба

Проте, стати зіркою балету Ганні все ж таки не вдалося. Через фінансові труднощі у сім'ї дівчині довелося кинути заняття. З того часу Ганна мріє знову повернутись на паркет. За словами артистки, виступи давали можливість проявити себе і розкрити свій потенціал.

Це таке вивільнення своєї сексуальності, розкутості, пластичності. Це, в принципі, дуже корисно: жіночнішою стаєш, бачиш себе зі сторони, отримуєш якісь захоплені відгуки, компліменти, зміцнюється самооцінка. Це красиве фізичне навантаження, – розповила про танці артистка.

Акторка зізналася, що мріє спробувати себе на паркеті проекту "Танці із зірками". Гресь уважно стежила за всіма учасниками проекту і навіть була присутня на одному з прямих ефірів. Ганна підтримувала пару Дмитра Кадна та Аліни Лі. Актриса сподівається, що їй вдасться показати себе у новому сезоні шоу.

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Щодо партнера, то я вже визначилася. Хотіла б стати в пару із Дмитром Дікусаром, вважаю його найпрофесійнішим на проекті. Сподіваюся, у парі зі мною Дікусар таки переможе і сяде до суддівського крісла. Ось такі непогані у мене мрії! До речі, у мене навіть у списку бажань це так і записано, – розповіла актриса "Мамахохотала".

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