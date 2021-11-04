Чому насправді Ганна Різатдінова розлучилася з чоловіком-мільйонером – зізнання гімнастки

Відома олімпійська чемпіонка розповіла, які психічні проблеми у неї виникли після розставання з бізнесменом Олександром Онищенком, як сама тепер виховує сина

Ганна Різатдінова / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Більшу частину життя Ганна Різатдінова присвятила спортивній кар'єрі. Спорт завжди був для неї на першому місці, але все змінилося, коли вона закохалася і вийшла заміж.

Найстрашніше у відносинах, коли жінка ставить себе на другий чи третій план. У мене був чоловік – все заради нього, ось тільки він. І я десь втратила себе. Наприклад, коли постало питання про переїзд за кордон, то у мене навіть думки не було: "А як це?" – каже Ганна у програмі "Відверто.LIVE" на телеканалі "LIVE".

Незважаючи на те, що після перемоги в олімпіаді Різатдінова знаходилася на слуху і вся увага у спортивній сфері була націлена на її значні досягнення, гімнастка не скористалася цим моментом. Навпаки, всі її думки були пов'язані з сімейним побутом, про що вона зараз дуже шкодує.

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Про що могла бути розмова? Олександр там – я за ним. Це навіть не обговорюється. В такі моменти треба насамперед думати себе. Але тоді мені здавалося, що все роблю правильно. Навіть навчилася готувати, хоч кухня – це взагалі не моє, – згадує спортсменка.

Олександр Онищенко і Анна Різатдінова / Фото: Instagram

Старання Ганни не допомогли зберегти шлюб. Надмірна турбота з її боку відштовхнула чоловіка і пара вирішила розлучитися.

Поки чоловік завойовує жінку – звичайно, він буде найкращим, він її всіляко купуватиме, обіцятиме. Але я знаю точно, коли він її завоює – все зміниться, – Каже Різатдінова.

Розставання викликало почуття самотності, яке переросло в часті істерики:

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Бувають психи та зриви, що ось я одна. Депресія постійно. Вдома я можу бути в поганому настрої, – зізнається гімнастка.

Колишній чоловік, після розлучення, не спілкується з їхнім сином, але продовжує фінансово забезпечувати хлопчика:

Я нагадую про це, звичайно, це моя відповідальність як мами, я так вважаю і не бачу нічого поганого. А так тато не з нами, – каже чемпіонка.

Фото: Instagram

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