Ганна Трінчер зі сльозами на очах розповіла, як війна розлучила її з мамою

Артистка перебуває далеко від своєї мами. І тепер вона шкодує, що рідко казала найріднішій людині слова любові

Ганна Трінчер розповіла про життя у воєнних умовах / Фото: Instagram

Чимало українських зірок через напад РФ на Україну змушені були покинути свої рідні домівки та виїхати у безпечніші місця. Так, MamaRika разом з сином опинились у Варшаві, а артистка Ганна Трінчер – на заході України.

Співачка зараз перебуває разом із друзями, нареченим Олександром Волошиним і його мамою. Проте зірка зізнається, що дуже сумує за найріднішими та мріє, якнайшивдше з ними зустрітись.

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Як розповіла Трінчер в інтерв'ю YouTube-каналу "ТОР", її бабуся та дідусь залишилися в Києві, хоч і Ганна вмовляла їх виїхти звідти на деякий час.

Також через війну Ганні Трінчер довелося розлучитись на деяких час з мамою.

Теперішній час випробовує нас. Ми були на певному рівні в житті, а зараз всі опустилися. Це для того, щоб подивилися на себе збоку. Розумію, що маючи можливість бути з мамою дуже часто не робила цього, а зараз вона дуже далеко від мене і я не знаю, коли знову зможу обійняти її. Сварю себе за те, що коли мала можливість, не використовувала її. Мені дуже важко переживати це все без неї, – поділилась артистка.

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Трінчер додала, що зараз рідних їй замінила мама її коханого, з якою у неї прекрасні стосунки.

Мама Саші – дуже проста та легка людина, з якою легко знайти зв'язок. Вона дуже розумна, завжди ставиться з розумінням. Вона замінила мені материнські обійми та поцілунки, – пояснила дівчина.

Окрім того, Ганна розповіла,що під час війни вирішила перейти на українську, хоч і все життя розмовляла російською.

Мені буде не легко, тому що я практикую і все ще думаю російською. Але для мене це дуже важливий момент. Це моя державна позиція і саме так мені зараз легше переживати те, що відбувається, – пояснила знаменитість.

Трінчер зізнається, що надалі вона розмовлятиме двома мовами, бо у неї "все ж є українська аудиторія, яка розмовляє російською мовою". Але російської буде значно менше, ніж української.

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