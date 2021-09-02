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Анна Трінчер спровокувала скандал в тролейбусі й обурила пасажирів: Досить пищати! (Відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 13:00
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Українська акторка і співачка Анна Трінчер та її бойфренд, блогер Олександр Волошин сіли в громадський транспорт, щоб зняти провокаційне відео
Анна Трінчер заспівала на весь тролейбус і спровокувала скандал
Анна Трінчер заспівала на весь тролейбус і спровокувала скандал / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Після скандалу з Jerry Heil Анна Трінчер потрапила в новий. 20-річна артистка вирішила раптом заспівати в тролейбусі, але зробила це так голосно, що заважала пасажирам і контролеру розібратися з валідатором.

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У ролику, який Анна Трічнер опублікувала у своєму Instagram-акаунті, вона закрила очі маскою у формі єдинорога і почала співати на весь тролейбус. Поки її бойфренд-блогер Олександр Волошин сміявся, поруч стояли обурені пасажири та просили припинити спів. Після цього хтось запропонував викликати поліцію.

Досить пищати, – сказала одна з пасажирок.

Як виявилося, таким своєрідним способом співачка анонсувала вихід нового треку.

Мій найстрашніший сон. Купа людей, злий контролер, поліція, штраф і прем'єра пісні в маршрутці! – написала Анна Трінчер.

Шанувальники Анни Трінчер не поділили обурення пасажирів і контролера.

  • "Ахахахахахахах це сильно, викликайте поліцію. Аню зупиняють, а Аня на своєму далі співає"
  • Які злі люди... Це ж круто послухати в маршрутці класні пісні, ще й наживо "
  • "Господи, як же красиво. А бабулям незадоволеним – фу! Ну так... гроші найголовніше, а повага де до дівчини?"
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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