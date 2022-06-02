Вагітна чи здалося? TARABAROVA показала округлий живіт (фото)

Українська виконавиця Світлана Тарабарова виступила на одному із заходів перед дітьми та майбутніми мамами

Світлана Тарабарова вагітна третьою дитиною?

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка випустила пронизливий трек, виступила на заході у київській клініці "Охматдит". Фото та відео з'явилися в її Instagram-аккаунті та в соцмережах української телеведучої Соломії Вітвицької.

Для заходу артистка вибрала яскравий костюм: кофту-туніку з поясом та широкі червоні штани. І чи це лише візуальний ефект і такий ракурс, что Світлана в очікуванні третього малюка?

Реклама

Скріншот: Facebook

А от і відео з цього ж заходу, на якому Світлана активно танцює та обіймається з гостями, що викликає сумніви щодо "цікавого" становища артистки.

При цьому останнім часом у Instagram артистка постить фото та відео, на яких вона позує у досить об'ємних вбраннях. Вагітні жінки дуже часто носять об'ємні речі, аби приховати свій живіт.

Реклама

Скріншот: Instagram

У Світлани Тарабарової та її чоловіка, Олексія Бондаря, є двоє спільних дітей – син Іван, який народився у вересні 2018 року, а також донька Марія – дівчинка з'явилася на світ у вересні 2020 року.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова довірила свою історію Музею "Голосу Мирних" Фонду Ріната Ахметова.