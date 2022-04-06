Вагітна Таня Пренткович нагадала українцям про мораторій на срач: Наша сила в єдності

Українська блогерка-мільйонниця закликала співвітчизників не сваритися, а намагатись жити в умовах війни

Таня Пренткович дала поради українцям під час війни / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Слідом за Вікторією Мартинюк дати поради українцям вирішила Таня Пренткович. Блогерка наразі перебуває у Польщі, де чекає на появу другого сина.

У Instagram Пренткович закликала українців єднатись та намагатись жити, допомагати один одному. Як би це важко не було, але саме так ми зможемо перемогти у війні з РФ.

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Потрібно старатися жити, не картати себе за посмішку та щасливі моменти! Відновлювати економіку та святкувати цінні сімейні свята, бо ніколи не знаєш, що буде завтра. Не відкладати життя на завтра! Жити!, – написала блогерка.

Також Пренткович нагадала про мораторій на срач. За її словами, лише в єдності наша сила, а виясняти стосунки будемо після перемоги, що станеться вже дуже скоро.

Окрім того, Таня порадила частіше казати люблю рідним та плакати, коли цього хочеться. Але берегти себе і не применшувати свої відчуття та проблеми

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Допомагати тим, хто потребує. Кожен на своєму фронті воїн! Хтось з автоматом захищає країну, а хтось в тилу заробляє гроші на нашу армію. Хтось жартує і піднімає наш дух, а хтось ризикуючи всім, їде у гарячі точки знімати, аби світ побачив правду. А у мами головна місія зараз бути мамою і оберігати своїх діток, – зауважила Пренткович.

Таня з сином та коханим / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Ще Таня закликала перестати сваритися за мову і підтримувати тих, хто старається переходити з російської на рідну. Але ні в якому разі не давити, адже це працюватиме у зворотньому напрямку.

Пренткович зараз перебуває у Варшаві разом з сином Іваном від попереднього шлюбу. Водночас її коханий Андрій Гонковський залишився у Тернополі.

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Декілька днів тому Таня ділилась з фанатами, що не хоче народжувати за короном, однак війна внесла свої корективи. Також Пренткович висловила своє захоплення українками, які народжують під обстрілами, назвавши їх – героями.

Нагадаємо, наприкінці березня українська співачка Маша Собко вдруге стала мамою у Львові.