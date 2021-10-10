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Блогерка Саша Пустовіт показала свої груди до та після збільшення (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
10 жовтня, 10:21
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Нещодавно Instagram-блогерка збільшила груди до третього розміру. Операцію Саші робив колишній чоловік Салави з "НЕАНГЕЛІВ", відомий хірург Едгар Камінський
Саша Пустовіт показала груди після операції
Саша Пустовіт показала груди після операції / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Пустовіт раніше вже розповідала, навіщо збільшила груди і як сприйняла "нову" себе. Тепер вона опублікувала в Інстаграм знімки грудей до того, як прийшла до хірурга, і фото кінцевого результату.

Зараз ми одне ціле! І я не розумію, як могла жити без них раніше. В цілому я отримую багато компліментів про максимальну натуральність результату. Я дуже щаслива, – пише Саша в соцмережі.

Ось так виглядали її груди раніше і такими вони є зараз:

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Саша Пустовіт показала нові груди / Фото: instagram.com/sashaabo

Коли я говорила, що грудей у мене не було, я не жартувала, – додала Пустовіт.

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Саша також розповіла підписникам, що перший час після операції вона не могла піднятися з ліжка, кожен рух приносив болісні відчуття.

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Було страшно боляче щиро сміятись... Справжнім випробовуванням було прийняти душ. Здавалось, що мої нові груди важили цілу тонну, і якщо я зніму бандаж – вони впадуть на підлогу , – поділилася дівчина.

Але вже на третій день "всі дивні відчуття неприйняття нової себе" у Саші Пустовіт пройшли.

Які операції роблять знаменитості і блогери, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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