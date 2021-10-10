Блогерка Саша Пустовіт показала свої груди до та після збільшення (фото)

Саша Пустовіт раніше вже розповідала, навіщо збільшила груди і як сприйняла "нову" себе. Тепер вона опублікувала в Інстаграм знімки грудей до того, як прийшла до хірурга, і фото кінцевого результату.
Зараз ми одне ціле! І я не розумію, як могла жити без них раніше. В цілому я отримую багато компліментів про максимальну натуральність результату. Я дуже щаслива, – пише Саша в соцмережі.
Ось так виглядали її груди раніше і такими вони є зараз:
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Коли я говорила, що грудей у мене не було, я не жартувала, – додала Пустовіт.
Саша також розповіла підписникам, що перший час після операції вона не могла піднятися з ліжка, кожен рух приносив болісні відчуття.
Було страшно боляче щиро сміятись... Справжнім випробовуванням було прийняти душ. Здавалось, що мої нові груди важили цілу тонну, і якщо я зніму бандаж – вони впадуть на підлогу , – поділилася дівчина.
Але вже на третій день "всі дивні відчуття неприйняття нової себе" у Саші Пустовіт пройшли.
Які операції роблять знаменитості і блогери, дивіться в сюжеті:
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