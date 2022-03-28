Більше не "красунчик". Українська блогерка Анна Алхім, яка боготворила Путіна, різко перевзулась

Недаремно Коля Сєрга казав, що багато хто захоче перевзутися в синьо-жовті черевики. Власне це зробила і Анна Алхім, яка ще два роки тому називала Путіна "впливовим чоловіком" та "красунчиком". Нині ж дівчина ридає під вибухи і просить окупантів припинити війну.
Але Інтернет все пам'ятає. Тож в Мережі пригадали гарячі зізнання Анни Алхім у бік президента-диктатора.
Я ставлюся до Путіна, до людини, яка домоглася всього, який президент вже хє**ву тисячу років. Я не знаю нікого сильніше, ніж Путін, нікого, впливовіше, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красунчик, – казала блогерка у 2020-му, заявлявши, що вибачатися за свої слова не збирається.
@sauntrend0001 ,? @alkhim6666 #####2022##### – @
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Нині ж, коли Росія вторглась в Україну, Алхім різко "перевзулася". Почувши вибухи, дівчина одразу вирішила влаштувати показовий виступ у TikTok. Так, під звуки обстрілів Анна розплакалася і зробила розгублений вигляд...на камеру.
@anna_alkhim#alkhim# – Anna Alkhim
Також у Анни різко змінилось ставлення до Путіна. За її словами, президент-агресор "старий маразматик, який обіср*вся". Водночас президент України, "єдиний, хто не продав свою країну".
Як не дивно, тепер блогерка публікує дописи у соцмережі, присвячені висміюванню РФ та підтримці Україні.
Коротко про Анну Алхім
Анна Алхімова — українська інстаблогерка. Проте на разі її сторінки в Instagram не існує, бо її п'ять разів видаляли через скарги користувачів, повідомляє "Вікіпедія". У 2016 році Алхім знялась у відеокліпі групи НЕАНГЕЛИ на пісню "Серьожа", що також вплинуло на її популярність.
До речі, у 2021 році Анну Алхім внесли в базу "Миротворця" за заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду та учась в актах гуманітарної агресії РФ проти України.
Нагадаємо, нещодавно Софія Стужук пояснила, чому не поспішала багато розповідати про війну в Україні.
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