Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Оскар 2022

Хливнюк і Pink Floyd

Scorpions за Україну

Лисий MELOVIN

Дочка Наомі

Новий секс-символ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Більше не "красунчик". Українська блогерка Анна Алхім, яка боготворила Путіна, різко перевзулась

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 23:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Скандально відома блогерка з Дніпра раптом вирішила змінити своє ставлення до Путіна
Блогерка-путіністка Анна Алхім попросила росіян припинити обстріли
Блогерка-путіністка Анна Алхім попросила росіян припинити обстріли / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

Недаремно Коля Сєрга казав, що багато хто захоче перевзутися в синьо-жовті черевики. Власне це зробила і Анна Алхім, яка ще два роки тому називала Путіна "впливовим чоловіком" та "красунчиком". Нині ж дівчина ридає під вибухи і просить окупантів припинити війну.

Але Інтернет все пам'ятає. Тож в Мережі пригадали гарячі зізнання Анни Алхім у бік президента-диктатора.

Реклама

Я ставлюся до Путіна, до людини, яка домоглася всього, який президент вже хє**ву тисячу років. Я не знаю нікого сильніше, ніж Путін, нікого, впливовіше, ніж Путін. Для мене в цьому плані він красунчик, – казала блогерка у 2020-му, заявлявши, що вибачатися за свої слова не збирається.

@sauntrend0001 ,? @alkhim6666 #####2022##### – @

Нині ж, коли Росія вторглась в Україну, Алхім різко "перевзулася". Почувши вибухи, дівчина одразу вирішила влаштувати показовий виступ у TikTok. Так, під звуки обстрілів Анна розплакалася і зробила розгублений вигляд...на камеру.

@anna_alkhim#alkhim# – Anna Alkhim

Реклама

Також у Анни різко змінилось ставлення до Путіна. За її словами, президент-агресор "старий маразматик, який обіср*вся". Водночас президент України, "єдиний, хто не продав свою країну".

Як не дивно, тепер блогерка публікує дописи у соцмережі, присвячені висміюванню РФ та підтримці Україні.

Коротко про Анну Алхім

Анна Алхімова — українська інстаблогерка. Проте на разі її сторінки в Instagram не існує, бо її п'ять разів видаляли через скарги користувачів, повідомляє "Вікіпедія". У 2016 році Алхім знялась у відеокліпі групи НЕАНГЕЛИ на пісню "Серьожа", що також вплинуло на її популярність.

Реклама

До речі, у 2021 році Анну Алхім внесли в базу "Миротворця" за заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду та учась в актах гуманітарної агресії РФ проти України.

Скріншот "Миротворець"

Нагадаємо, нещодавно Софія Стужук пояснила, чому не поспішала багато розповідати про війну в Україні.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти