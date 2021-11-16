Колишня солістка Artik & Asti повністю змінила імідж та натякнула на старт сольної кар'єри (фото)

Анна Дзюба виклала у соціальній мережі нову фотографію з музичної студії. Схоже, артистка готується до презентації пісень, але вже у сольному виконанні

Екс-солістка Artik&Asti здивувала шанувальників новим фото / Фото: Инстаграм

На початку листопада шанувальники гурту Artik & Asti були шоковані звісткою про розпад дуету. Тоді про це заявив продюсер та учасник дуету Артем Умрихін. Він подякував Анні за довгі роки роботи та плідну співпрацю. Також зазначив, що "з сьогоднішнього дня його шляхи з Дзюбою розходяться і кожен іде своєю дорогою ".

Аня напевно почне свій сольний шлях, а я продовжу робити те, що роблю все життя – писати пісні, шукати нові таланти та допомагати їм реалізовуватись, – прокоментував артист.

Артем не помилився – екс-солістка популярного дуету збирається продовжити радувати фанатів своїм виконанням. Після оголошення про вихід із групи Дзюба закрила Instagram і прибрала звідти усі фото. Підписники відразу почали турбуватися з цього приводу і припустили, що артистка готується до повного творчого перезавантаження.

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Але через деякий час Аня опублікувала першу фотографію в соцмережі і одразу ж здивувала шанувальників зміною образу – вона перефарбувалась з брюнетки в блондинку.

Asti готується до повернення на сцену / Фото: Инстаграм

Співачка зробила знімок у звукозаписній студії, отже, готується новий матеріал. Публікацію Дзюба ніяк не підписала, тому невідомо, коли чекати нових пісень

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