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Колишня дружина Олександра Пономарьова показала засмаглі ніжки на відпочинку у Мексиці

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 13:11
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Екс-дружина артиста вирішила показати, як відпочиває у мексиканському Тулумі та продемонструвала засмаглі ніжки під час пляжної фотосесії.
Вікторія Мартинюк відпочиває у Мексиці
Вікторія Мартинюк відпочиває у Мексиці / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Вікторія Мартинюк після розлучення з Олександром Пономарьовим стала успішною бізнес-мамою . Наразі екс-дружина артиста відпочиває у Тулумі, в Мексиці.

У своєму Instagram-акаунті бізнес-леді поділилася серією пляжних фото, на яких показала струнку фігуру та підтягнуті засмаглі ніжки.

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Вікторія Мартинюк показала себе на пляжних фото
Вікторія Мартинюк показала себе на пляжних фото

Вікторія приміряла на себе образ справжньої мексиканської красуні та зробила на тілі тимчасові сріблясті тату та надягла пляжне плетене вбрання.

Екс-дружина Пономарьова показала, як відпочиває у Мексиці
Екс-дружина Пономарьова показала, як відпочиває у Мексиці

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Довгий час Мартинюк не з'являлася у соціальних мережах, чим дуже стривожила своїх шанувальників. Нова публікація порадувала фоловерів Вікторії, а сама блогер ще не вирішила чи варто повертатися в соцмережі або поки що насолоджуватися відпочинком без них.

Скріншот – instagram.com/viktoria_chekurda/

Але коментатори запевняють, що Вікторії настав час повертатися в "інстаграмне" життя і вони вже встигли "втратити" його у своїй стрічці.

  • "Час!"
  • "Вау! З поверненням!"
  • "Де ви пропадали?"
  • "Який приємний сюрприз!"
Скріншот – instagram.com/viktoria_chekurda/

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Раніше перша дружина Пономарьова Олена Мозгова попросила співака не згадувати її в інтерв'ю : "Не в моїх правилах прати нижню білизну"

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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