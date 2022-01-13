Колишня дружина Дзідзьо показала фігуру та засмаглі ніжки на Кубі

Після розлучення зі своїм зірковим чоловіком Дзідзьо Славія Почала і сама зводити вокальну кар'єру. Раніше співачка зізналася, що стало причиною їхнього розставання з музикантом.
Поки ходять чутки про особисте життя колишнього подружжя, Славія вирішила відпочити та вирушити на сонячне узбережжя Куби. Фотографіями з новорічних канікул у Варадеро виконавиця поділилася на своїй сторінці у Instagram.
З ким відпочиває колишня дружина українського музиканта можна лише здогадуватись. Але над барвистими фото з поїздки явно хтось постарався.
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У такий спосіб не зимовим чином Славія вирішила привітати шанувальників зі Старим новим роком. Також співачка поділилася враженнями про свій відпочинок на Кубі.
Океан бомбіссімо! Колір – космос. Це те, за чим я сюди прилетіла, написала під фото Славія.
Шанувальники також оцінили краєвиди Куби, а також звернули увагу на постать співачки та її довгі засмаглі ноги.
- "Красуня, ти хоч сама там? А то вкрадуть ще таку красу!"
- "Русалка"
- "Дивовижна краса"
- "Найщасливіша! і нехай весь світ почекає!"
Нагадаємо, що ми вже встигли порахувати, в яку суму українським знаменитостям обходиться відпочинок на тропічних островах та незвичайних курортах за кордоном .