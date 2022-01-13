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Колишня дружина Дзідзьо показала фігуру та засмаглі ніжки на Кубі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 19:21
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Колишня дружина співака вирушила на відпочинок на курорт Варадеро на острові Куба. Співачка вирішила показати всі свої принади на знімках з поїздки
Співачка Славія відпочиває на Кубі
Співачка Славія відпочиває на Кубі / Фото: instagram.com/slavia_official

Після розлучення зі своїм зірковим чоловіком Дзідзьо Славія Почала і сама зводити вокальну кар'єру. Раніше співачка зізналася, що стало причиною їхнього розставання з музикантом.

Поки ходять чутки про особисте життя колишнього подружжя, Славія вирішила відпочити та вирушити на сонячне узбережжя Куби. Фотографіями з новорічних канікул у Варадеро виконавиця поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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Фото – instagram.com/slavia_official/

З ким відпочиває колишня дружина українського музиканта можна лише здогадуватись. Але над барвистими фото з поїздки явно хтось постарався.

Фото – instagram.com/slavia_official/

У такий спосіб не зимовим чином Славія вирішила привітати шанувальників зі Старим новим роком. Також співачка поділилася враженнями про свій відпочинок на Кубі.

Фото – instagram.com/slavia_official/

Океан бомбіссімо! Колір – космос. Це те, за чим я сюди прилетіла, написала під фото Славія.

Шанувальники також оцінили краєвиди Куби, а також звернули увагу на постать співачки та її довгі засмаглі ноги.

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  • "Красуня, ти хоч сама там? А то вкрадуть ще таку красу!"
  • "Русалка"
  • "Дивовижна краса"
  • "Найщасливіша! і нехай весь світ почекає!"
Фото – instagram.com/slavia_official/

Нагадаємо, що ми вже встигли порахувати, в яку суму українським знаменитостям обходиться відпочинок на тропічних островах та незвичайних курортах за кордоном .

ДзідзьоSlavia
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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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