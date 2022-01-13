Мексика, Занзібар та США: скільки коштує відпочинок українських зірок за кордоном?

Кінець новорічних корпоративів, зйомок та вечірок дає можливість зіркам української естради вирушити у подорож до теплих країн, подалі від морозного Києва.

Скільки коштує відпочинок українських знаменитостей / Фото: Instagram

Поки українські селебрітіс постять у своїх Instagram-акаунтах привабливі фотографії з відпочинку в екзотичних країнах, ми вирішили розібратися, в яку суму зіркам обходиться їхній вікенд.

Злата Огнєвіч – Занзібар

Холостячка вирішила включити режим перезавантаження та відправитися на одиночний відпочинок у Занзібар. У цей час року в Занзібарі починає короткий сухий сезон, тому ціни на відпочинок трохи вищі. Та й про новорічні канікули не варто забувати.

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Так, разом з перельотом та харчуванням вартість готелю, в якому зупинилася Огнєвіч, біля 50 тисяч гривень на 7 днів. Таку інформацію надає туристична агенція, де співачка замовляла відпочинок.

Крім того, Злата вирішила вирушити до Танзанії на триденне сафарі. Така пригода, судячи з розцінок у Мережі, обійшлася співачці приблизно в $1050 (~29 тис. грн).

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Анатолій Анатоліч – США

Ведучий телеканалу "Україна" разом із дружиною та трьома дітьми відпочиває у США. Спочатку зіркове сімейство зупинилося у місті Форт-Лодердейл. Там, за словами Анатолія Анатоліча, він уперше побачив океан.

За інформацією сайту для бронювання, зняти номер у готелі на 9 ночей для сім'ї із трьома дітьми можна від 38 тисяч гривень та дорожче.

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Потім телеведучий вирушив до Флориди, а потім – до Майамі. Ціни на житло в цьому районі досить високі.

Так, наприклад, вартість готелю на 3 зірки в Майамі для сім'ї з 5 людина може обійтися. від 37 тисяч гривень та вище , залежно від бюджету. Вартість апартаментів у Майамі буде приблизно в тому самому ціновому діапазоні.

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Потап та Настя Каменських – Мексика

Зіркова кілька вирішила провести свій відпочинок під палючим сонцем Мексики. Для відпочинку Потап та Настя обрали Тулум, де вже неодноразово відпочивали до цього. Співачка вже встигла зробити серію пікантних знімків на пляжі .

У якому саме готелі відпочиває подружжя, вони не афішують. Але, якщо вірити Booking, забронювати апартаменти або номер в хорошому готелі на тиждень можна від 20 тисяч гривень на двох .

Також варто врахувати переліт до Тулуму. В економ-класі розцінки на переліт туди і назад для одного пасажира обійдеться в пристойну суму – від 25 тисяч гривень , Залежно від авіакомпанії.

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Надя Дорофєєва та Володимир Дантес – Мексика

Мабуть, за порадою продюсера, Дорофєєва та Дантес теж вирішили провести гарячі канікули у Тулумі. У своєму Instagram співачка зізналася, що відпочивати на мексиканському узбережжі приїхала вперше.

Судячи з фото Наді у соціальних мережах, кілька вирішила обрати для відпочинку готель.

Якщо ви забронюєте номер зі сніданком в цьому готелі сьогодні, на 5 ночей для двох дорослих, сума броні буде від 25 тисяч гривень .

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Додамо до цього вище названу суму перельоту до Тулума з Києва, а також кафе, ресторани та інші розваги.

Катя Осадча та Юрій Горбунов – Таїланд

Сім'я телеведучих разом із сином вирішили відпочити подалі від суєти та вирушили на тропічний острів. Подружжя зупинилося у Пхукеті.

На узбережжі океану в Пхукет розташована велика кількість готелів. Кожен може знайти собі підходящий варіант. Наприклад, номер для двох дорослих з маленькою дитиною може обійтися від 25 тисяч гривень в одному готелі та від 58 тисяч в іншому.

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Ціни на авіаквитки в екномкласі для дорослих та дитини коштуватимуть в районі 80 тисяч гривень та вище , станом на сьогодні. Звичайно, раніше бронювання може коштувати набагато дешевше.

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Отак зірки української естради та телебачення проводять свої зимові канікули. Дорого чи ні? Кожен, мабуть, має вирішувати сам.