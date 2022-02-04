"Почуваюсь на "тридцятник!": Світлана Вольнова про секс за гроші, квартиру на Хрещатику та доньку Аннет

Телеведуча, актриса, модель та зірка світських тусовок Світлана Вольнова була і залишається однією з найефективніших представниць українського шоубізнесу

Світлана Вольнова розповіла про особисте життя та секрети краси / Фото: instagram.com/diva_volnova/

Бути схожими на 52-річну Світлану Вольнову мріють тисячі жінок незалежно від віку. Завжди стильна, сексуальна та харизматична ведуча намагається йти в ногу з часом і не планує зупинятися на досягнутому.

Секретами своєї краси та подробицями особистого життя Світлана Вольнова поділилася з читачами сайту "Сьогодні" в ексклюзивному інтерв'ю.

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Чим зараз займається Світлана Вольнова?

За плечима у Вольнової багаторічний творчий досвід та насичена кар'єра. Свій шлях до успіху майбутня знаменитість починала з кар'єри моделі, потім розпочалася робота на телебаченні, ролі у кіно та світське життя.

Зараз Світлана намагається не втрачати запалу і продовжує реалізовувати себе в різних напрямках.

Якщо людина займається чимось одним, вона вже не така цікава світові, вона повинна розвиватися в різних напрямках, – сміючись, розмірковує телеведуча. – Зараз у мене три основні напрямки: ми розвиваємо мій YouTube-канал, зовсім скоро там вийде новий проєкт, я займаюся експертною діяльністю – беру участь у різних телешоу як експерт, і у нас із дочкою своя лінія одягу.

Крім того, Вольнова планує спробувати ще один новий та модний напрямок NFT. Зараз цей рух тільки набирає обертів і стає мегапопулярним серед молодих блогерів.

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Світлана Вольнова як експерт на ТБ

Секрети нового проєкту для YouTube Світлана поки що не розкриває, адже не хоче порушити план. Але нам телезірка все ж таки відкрила маленьку таємницю.

Це буде серіал! – несподівано заявила Вольнова.

А поки шанувальники Світлани чекають на вихід першої серії, ведуча активно розвиває свій акаунт у TikTok. Вольнова вважає, що, незважаючи на високу конкуренцію з молодими блогерами, їй дуже хочеться і подобається пробувати себе в цьому напрямку.

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Якщо вас немає у TikTok, вважайте, що вас немає! – жартує телеведуча. – Це спочатку майданчик для молодих, всі блогери-мільйонники це переважно молоде покоління. Ми, люди дорослі, зайшли на свою територію. Але він дає новизну, нові приклади, музику. Я для себе знайшла лайфхаки для розумної та красивої.

Чоловіки та секс

Красива і приваблива Світлана Вольнова ніколи не страждала від нестачі чоловічої уваги. Навколо моделі та ведучої завжди було багато шанувальників, але, як каже Світлана, мало кому з них вдавалося досягти побачення з нею.

У мене завжди були шанувальники, але зустрічатися я намагалася з меншою кількістю людей. Коли ти починаєш із кимось зустрічатися, ти даєш людині надію. Краще цього не робити, якщо ти розумієш, що не плануєш будувати стосунки. Просто сходити до ресторану поїсти устриць? Який сенс? – ділиться Вольнова.

Як зізнається Світлана, їй надходили різні пропозиції від чоловіків. Не тільки сходити до ресторану, а й пікантнішого змісту.

Будь-якій красивій жінці пропонували гроші за секс. І мені пропонували, звісно. Як будь-якій публічній людині, яка на видноті, пропонували просто зробити селфі, повечеряти. Також момент заробітку – платять за те, що з кимось поїси, – сміється знаменитість.

За словами Світлани, дівчині варто одразу позначити межі – якщо чоловік пропонує вечерю, то це може бути лише вечеря і не більше. Секс за гроші Вільнова не визнає.

Світлана Вольнова про побачення з чоловіками / Фото: instagram.com/diva_volnova/

Але бували у житті зірки і такі випадки, коли чоловіки хотіли отримати від неї фінансову підтримку.

Я зазвичай такі речі "просікаю" з самого початку, коли людина налаштована на те, що вона отримає щось від мене. Таке теж було, коли починають ухльостувати, а потім "займи 13 тисяч доларів". Але я чоловікам гроші принципово не даю, – розповіла світська левиця.

Ми не могли не запитати Світлану про те, як же були справи з залицяннями в той час, коли вона була моделлю. Адже всім відомо, що дуже часто з боку дизайнерів та фотографів бувають неоднозначні "підкати" у бік манекенниць.

Я працювала ще у світлий час, коли всі вірили у кохання! – сміється Світлана. – Але здебільшого такі пропозиції надходять від агенцій. Це було і є, і буде у модельному світі, бо краса завжди залишається товаром, – поділилася Світлана.

За словами Вольнової, їй рідко надходили такі пропозиції, тому що на момент початку кар'єри вона була молодою мамою, яка до того ж була одружена.

Для мене завжди була важлива репутація, я розуміла, що я не буду моделлю все життя. До того ж стрибати з одного ліжка до іншого – це дуже велике скидання жіночої енергії. Незважаючи на те, що я так вільно говорю про секс, я дуже велика недоторка і згодна на секс тільки з коханою людиною, – поділилася Вольнова.

Як зізнається ведуча, коханий чоловік у неї є. Зараз зірка щаслива у стосунках, але намагається не афішувати їх.

У мене дуже вибагливий чоловік. Він за те, щоб я була здоровою, красивою, без зайвої ваги, займалася спортом та нормально харчувалася, тобто була енергетично сильна, потужна, бо хворі ниючі жінки нікому не потрібні, – розповіла про свого обранця Світлана.

Світлана Вольнова отримувала різні пропозиції від чоловіків

Квартира на Хрещатику, дочка та друзі

У житті Світлани були гучні романи із впливовими чоловіками. Але при цьому зірка завжди поважала свій особистий простір і воліла жити окремо.

Зараз Світлана має свою розкішну квартиру на Майдані Незалежності у Києві. Пентхаус у самому центрі столиці Вольнова категорично відмовляється міняти.

Незважаючи на галасливі свята, натовпи туристів та революції під вікнами, ця квартира залишається для зірки найулюбленішим місцем, яке ідеально їй підходить.

Ця квартира повністю відображає мене – вона завжди на очах, вона любить гостей, вона любить пишні свята. Я обожнюю її, я закохалася в неї відразу, – каже Світлана.

Наразі Світлана живе разом зі своєю дочкою Аннет. Дівчина також пішла по стопах матері і зараз займається модельним бізнесом. Дивлячись на фото у соціальних мережах, складно відрізнити дочку та матір, адже вони дуже схожі.

Разом із дочкою Вольнова створила свій бренд одягу. Але не зовсім звичайного, кожен колір костюма відповідає певній чакрі і розкриває необхідні здібності, чи то сексуальність, чи уважність.

Вольнова з дочкою Анетт у костюмах власного бренду

Вольнова живе по сусідству з багатьма знаменитостями, але спілкується не з усіма.

Андрій Данилко живе у сусідньому будинку, який із зіркою на Хрещатику, я теж там хотіла квартиру. Якось нам з ним не вдалося спілкуватися, ще з часів "Вольність Вольнової", він тоді як Данилко не хотів до мене на інтерв'ю йти, – згадує ведуча.

Незважаючи на велику кількість таких знайомств, у Світлани залишається небагато справжніх друзів.

Ми найбільше спілкуємось із Олею Сумською. Був у мене був близький друг Сергій Єрмаков, він став дуже великою втратою, – сказала Вольнова.

Світлана Вольнова та Ольга Сумська

Раніше Світлана розповідала у інтерв'ю, що для неї втрата Сергія Єрмакова стала ударом. Вона поділилася своїми спогадами про талановитого дизайнера із сайтом "Сьогодні".

Про секрети краси, сексуальність та медитації

Уроки стилю та бьюті-лайфхаки від Світлани Вольнової давно стали улюбленою частиною її блогу. Усім жінкам не терпиться дізнатися, що ж допомагає 52-річній телеведучій тримати себе у формі і завжди виглядати на всі сто.

Головним своїм секретом Світлана Вольнова вважає йогу та медитації. З їхньою допомогою, каже ведуча, їй вдалося краще пізнати своє тіло, дійти правильного харчування та балансу. Вольнова поділилася, що шлях до практик був непростим, але саме вони допомогли їй вийти з депресії та розпочати все з чистого аркуша.

У мене була життєва криза, коли закрився мій проєкт, на який я розраховувала. Я опинилася в досить депресивному стані, я звинувачувала все довкола, що я така гарна і крута, а світ мені робить підніжки. Тоді я знайшла метод Сільва (мистецтво управління свідомістю та підсвідомістю. – Ред.), купила курс, потім я почала робити йогу. Поступово це все переросло далі, в інший спосіб мислення, інше харчування, певні обмеження. Зараз я займаюся кундаліні-йогою, якщо я не зробила її зранку, то щось піде не так, – розповідає Вольнова.

Світлана Вольнова практикує йогу та медитації / Фото: instagram.com/diva_volnova/

Регулярні практики допомагають світській жінці завжди тримати себе в тонусі і не втрачати енергії.

Я почуваюся чудово, на "тридцятник"! Мій рівень енергії так само високий і я почуваюся бажаною жінкою. Ми можемо жити до хоч до 140 років, але просто потрібно розуміти свій організм і не гробити його, ні ліками ні поганими думками, – ділиться Вольнова.

Як вдало зазначила Світлана, зараз усі намагаються бути "у потоці", енергійними та живими. Тому всім дівчатам вона також радить стежити за собою, займатися спортом та завести собі пристрасть.

Посмішка і очі, що світяться, – ось це важливо! Дівчина має завести собі пристрасть, не обов'язково до чоловіка – пристрасть до книг, пристрасть варити борщі, пристрасть вести блог! Через це горітимуть очі. А ще – менше їсти! – радить телеведуча.

Проте в арсеналі світської левиці є і три універсальні поради, які підійдуть не лише представницям прекрасної статі.

Ніколи не скигли! Ніхто нікому нічого не винен! Вір у найкраще! – каже Вольнова.

Нагадаємо, що раніше нам вдалося поспілкуватися з подругою Світлани Вольнової, актрисою Ольгою Сумською.