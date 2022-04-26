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"Та ср*ти на них усіх": Злата Огнєвіч порадила, як ставитись до Регіни Тодоренко та інших зірок-рашистів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 11:46
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Співачка не розуміє, навіщо взагалі звертати увагу на інертних артистів з РФ
Злата Огнєвіч не бачить сенсу критикувати Регіну Тодоренко
Злата Огнєвіч не бачить сенсу критикувати Регіну Тодоренко / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/reginatodorenko

Корінна одеситка Регіна Тодоренко ігнорує війну в Україні, як і більшість її російських колег. І поки путінські солдати цинічно та по-звірські вбивають, ґвалтують та мародерять на її батьківщині – вона спокійно собі продовжує працювати та жити в країні-агресорці, ніби нічого й не відбувається.

За таку громадянську позицію Тодоренко вже жорстко розкритикували чимало українських селебретіс. Ба більше, Катя Осадча запропонувала забрати в Регіни український паспорт, бо ж його потрібно заслужити.

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Водночас Злата Огнєвіч вважає, що намагатись достукатись до Регіни та інших знаменитостей-"мовчунів" або ж засуджувати їх – це марна трата часу. Такі люди не заслуговують уваги і того, щоб про них говорили.

Для мене такий незрозумілий тренд зараз – звертати увагу на те, хто там з акторів чи артистів в Росії щось про нас сказав, чому Регіна Тодоренко мовчить. Та ср*ти на них усіх! Просто не звертайте на них уваги. Вам що, так цікаво чому вони мовчать?!, – висловилась Огнєвіч.

До речі, Світлана Тарабарова також не коментує позицію Регіни Тородоренко. Співачка зізнається, що хоче, але не може звільнити свою злість.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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